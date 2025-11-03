Dólar hoy: el peso mexicano se aprecia con cautela pese a señales de deterioro en la manufactura

El peso mexicano mostró una leve apreciación frente al dólar, con un retroceso intradía del tipo de cambio del 0,4 %, en una jornada caracterizada por escasa referencia internacional, pero marcada por datos económicos internos que revelan un mayor deterioro del panorama manufacturero.

El tipo de cambio se movió entre un máximo de 18.56 y un mínimo de 18.47 por dólar, manteniéndose dentro del rango técnico observado en las últimas semanas.

Caída en la confianza del sector manufacturero

Según el Instituto Nacional de Estadística, la confianza del sector manufacturero cayó a 49.1 puntos en octubre, acumulando ocho meses consecutivos por debajo del umbral de expansión (50 puntos). Esto refleja un entorno de cautela creciente entre industriales, especialmente en cuanto al momento para invertir y la percepción sobre la economía nacional actual.

En paralelo, el PMI manufacturero descendió ligeramente a 49.5 puntos, confirmando que el sector continúa en zona contractiva, presionado por la falta de dinamismo en la demanda interna y las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Estas cifras mantienen en alerta a los inversores, quienes siguen de cerca la evolución de la actividad productiva en México, clave para anticipar la trayectoria del crecimiento hacia fin de año.

Expectativas monetarias globales y factores externos

En el plano internacional, los mercados aún procesan los efectos del reciente recorte de tasas de 25 puntos base por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, el presidente Jerome Powell matizó las expectativas de un nuevo ajuste en diciembre, indicando que la decisión dependerá de los próximos datos macroeconómicos.

Esto redujo la probabilidad implícita de otro recorte de más del 90 % a alrededor del 67 %, lo que generó una pausa en los flujos hacia activos de riesgo como los mercados emergentes.

Adicionalmente, el acuerdo comercial entre EE.UU. y China, que contempla la suspensión de nuevos aranceles y controles tecnológicos, dio cierto respiro a los mercados, aunque el contexto sigue condicionado por la incertidumbre fiscal en EE.UU. y el prolongado cierre parcial del gobierno.

Análisis técnico del dólar en México hoy

En el gráfico de 15 minutos, el par USD/MXN muestra una corrección tras fallar en sostenerse por encima de la resistencia de 18.59, retrocediendo hacia la zona de 18.48, donde se ubica un soporte clave en torno a la media móvil de 200 periodos y una línea de tendencia ascendente iniciada el 23 de octubre. Una ruptura sostenida por debajo de 18.46 podría abrir espacio hacia 18.39 y posteriormente 18.33. En cambio, si el tipo de cambio logra estabilizarse sobre 18.50, no se descarta un rebote hacia 18.60–18.62, aunque el sesgo técnico de corto plazo se mantiene ligeramente bajista mientras el MACD siga en territorio negativo y las medias móviles continúen apuntando a la baja.

Fuente: xStation5.

