El EUR/USD sube tras los datos del ISM en EE. UU. 💡

Conclusiones clave El EUR/USD sube tras la publicación de los datos del ISM

Estados Unidos – Datos ISM de octubre Empleo en manufacturas ISM: actual 46,0; anterior 45,3

Índice de nuevos pedidos ISM: actual 49,4; anterior 48,9

PMI manufacturero ISM: actual 48,7; previsión 49,4 ; anterior 49,1

Precios pagados ISM: actual 58,0; previsión 62,4; anterior 61,9 Los datos del ISM manufacturero de EE. UU. muestran señales mixtas, con mejoras modestas en el empleo y los nuevos pedidos. Sin embargo, el subíndice de precios pagados registró una lectura claramente inferior a lo esperado, lo que ha impactado en los mercados. Como resultado, el euro gana terreno frente al dólar, ya que la debilidad en el componente de precios refuerza las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en el corto plazo.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.