Microsoft refuerza su capacidad de IA con acuerdo de USD 9.700 millones con IREN

Microsoft continúa reforzando su infraestructura global de inteligencia artificial, esta vez con la firma de un acuerdo de USD 9.700 millones con la australiana IREN Ltd., especializada en centros de datos de alto rendimiento. El contrato, con una duración de cinco años, otorga a la compañía estadounidense acceso prioritario a sistemas de cómputo con chips Nvidia GB300 instalados en Texas.

El objetivo: aliviar la escasez de capacidad de cómputo que ha limitado la expansión de sus servicios en la nube, especialmente aquellos vinculados a IA generativa y modelos de lenguaje impulsados por OpenAI.

Detalles de la operación y su impacto

El acuerdo contempla un pago anticipado del 20 %, mientras que IREN destinará USD 5.800 millones en la compra de chips y equipos de Dell Technologies para desplegar la infraestructura. Según la propia IREN, este contrato con Microsoft generará ingresos anuales por USD 1.940 millones, utilizando apenas un 10 % de su capacidad instalada, lo que abre espacio para incorporar más clientes en el futuro.

La noticia fue recibida con entusiasmo por el mercado: las acciones de IREN subieron más de 25 % en el premercado, mientras que Dell Technologies avanzó cerca de 4 %, confirmando el creciente apetito inversor por el sector de infraestructura para IA.

Una estrategia más allá de los centros propios

Este movimiento encaja dentro de la estrategia de Microsoft de asegurar capacidad de cómputo sin depender exclusivamente de sus propios centros de datos. La firma ha cerrado acuerdos similares con empresas como CoreWeave y Nscale, que le permiten garantizar la disponibilidad de recursos para los servicios de IA en Azure y las soluciones integradas con OpenAI.

La demanda por servicios de IA ha superado todas las previsiones. De hecho, Microsoft reconoció que la escasez de capacidad continuará hasta mediados de 2026, pese a su ritmo de inversión acelerado en hardware, energía y socios estratégicos.

Expansión global: del Golfo a la nueva geografía del poder digital

Además del acuerdo con IREN en EE.UU., Microsoft anunció una inversión de USD 7.900 millones en Emiratos Árabes Unidos, destinada a duplicar la cantidad de chips Nvidia en sus centros de datos en la región. Esto se produce tras obtener la aprobación del gobierno estadounidense para exportar tecnología avanzada al Golfo, consolidando así su red global de cómputo especializado.

Con estas iniciativas, Microsoft busca liderar el mercado global de IA, compitiendo con Amazon y Google, quienes también enfrentan restricciones de capacidad similares.

IREN: de la minería de bitcoin al cómputo de IA

La historia de IREN Ltd. es representativa de un cambio más amplio en el ecosistema tecnológico. Originalmente dedicada a la minería de bitcoin, la empresa se ha reconvertido en proveedor de infraestructura de alto rendimiento para IA, apostando por eficiencia energética, escala y especialización.

Este acuerdo no solo transforma a IREN en un actor clave del cómputo global, sino que también marca una nueva etapa donde la infraestructura de IA se convierte en el eje del poder tecnológico global.

Las acciones de Microsoft (MSFT) caen ligeramente en la sesión, cotizando en torno a USD 518,5. Fuente: xStation5.

