Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable y encuentra soporte en el giro dovish de la Fed

La caída de 32 mil empleos privados en el informe de ADP y los mensajes del FOMC fortalecen la expectativa de un recorte de tasas de la Fed , debilitando al dólar.

El peso mexicano opera estable, con el movimiento del USDMXN completamente dominado por factores externos ante la ausencia de novedades políticas y de datos locales.

Con ausencia de datos locales y sin novedades desde el frente político mexicano, el movimiento del USDMXN estuvo completamente marcado por factores externos. El tipo de cambio opera estable este miércoles, en un contexto donde la atención del mercado está puesta en la rápida caída del impulso laboral en EE.UU. y en la creciente convicción de que la Reserva Federal recortará la tasa la próxima semana.

Peso mexicano: estable en la sesión, sostenido por el giro dovish de la Fed

El reporte de ADP, que mostró una caída de 32 mil empleos privados en noviembre frente a la expectativa de +10 mil, refuerza la narrativa de enfriamiento del mercado laboral estadounidense: se trata del tercer retroceso en cuatro meses y vino acompañado del descenso más fuerte en indicadores de contratación desde 2023. La lectura encaja con los mensajes recientes de miembros clave del FOMC —incluidos Williams y Waller— que han reconocido la necesidad de calibrar la política monetaria ante un mercado laboral más débil.

En reacción, los futuros de tasas ya descuentan casi por completo un recorte de 25 pb la próxima semana, y entre uno y dos recortes adicionales en 2026, lo que sigue erosionando el soporte del dólar frente a monedas emergentes con fundamentos relativamente sólidos. En ese marco, el peso encuentra un ambiente externo favorable, aunque la falta de catalizadores domésticos hace que las operaciones sigan siendo tácticas y de bajo volumen, típicas de un mercado que espera la decisión de la Fed para definir direccionalidad más clara.

Análisis técnico: soporte en 18,25 y sesgo bajista suave

Desde el ángulo técnico, USDMXN en gráfico de 30 minutos mantiene un sesgo bajista suave: el precio volvió a respetar el soporte de 18,25, zona donde surgió demanda en repetidas ocasiones, y se mueve por debajo de las medias de 50 y 200 periodos (18,27 y 18,30 respectivamente).

Para revertir la presión vendedora de corto plazo, el par debería recuperar la franja de 18,32–18,34, mientras que una pérdida clara de 18,25 abriría espacio hacia 18,20–18,19, soporte más estructural. El RSI en 56 refleja un rebote moderado, pero sin fuerza suficiente para alterar la tendencia dominante.

