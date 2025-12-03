El cobre sube mientras domina la narrativa de escasez, pese al respiro temporal desde China

-
El cobre avanza 2,7% en la sesión y 4,6% en la semana, reanudando su escalada pese al ruido táctico desde China y la caída de la prima de Yangshan.
-
Las disrupciones mineras, el desvío de cargamentos hacia EE.UU., retiros en la LME y la escasez de concentrado mantienen el mercado anclado en una narrativa estructural de oferta crítica hacia 2026.
-
El análisis técnico muestra una estructura alcista clara, con resistencias en US$11.450–11.500/t y soportes en US$11.300–11.350/t, aunque con señales de corto plazo algo sobreextendidas.
-
El cobre avanza 2,7% en la sesión y 4,6% en la semana, reanudando su escalada pese al ruido táctico desde China y la caída de la prima de Yangshan.
-
Las disrupciones mineras, el desvío de cargamentos hacia EE.UU., retiros en la LME y la escasez de concentrado mantienen el mercado anclado en una narrativa estructural de oferta crítica hacia 2026.
-
El análisis técnico muestra una estructura alcista clara, con resistencias en US$11.450–11.500/t y soportes en US$11.300–11.350/t, aunque con señales de corto plazo algo sobreextendidas.
El cobre avanza 2,7% en la sesión y acumula 4,6% en la semana, reanudando su escalada tras el breve respiro que provocó la llegada del invierno en China y la caída de la prima de Yangshan a mínimos de cinco meses. Ese enfriamiento estacional —que liberó metal chino para exportación— logró apenas moderar un mercado tensionado por factores mucho más estructurales.
Inventarios, desvío de cargamentos y retiros en la LME: presión estructural sobre la oferta
Las órdenes de retiro desde bodegas de la LME, el desvío masivo de cargamentos hacia EE.UU. para anticipar eventuales tarifas de Trump, y un año marcado por disrupciones en minas desde Chile hasta Indonesia han reforzado la percepción de que los inventarios globales podrían entrar en zona crítica en el primer trimestre de 2026.
A esto se suma un componente operativo clave: smelters chinos renegociando a contrarreloj sus contratos de suministro de concentrado en un entorno de escasez de mineral, lo que está empujando primas de cátodos a niveles inusualmente altos.
Factores corporativos: oferta futura insuficiente y alivio que llegaría tarde
Del lado corporativo, aunque Ivanhoe puso en marcha el mayor fundidor de África y Glencore delineó un plan para casi duplicar su producción hacia 2035, la corrección a la baja de su meta para 2026 evidencia que el alivio relevante de oferta llegará tarde frente a la demanda estructural asociada a electrificación, vehículos eléctricos y centros de datos.
En síntesis, China aporta ruido táctico y pausas breves, pero la distorsión de flujos por política comercial de EE.UU. y la fragilidad de la oferta minera mantienen al mercado anclado en una narrativa de escasez que sigue dominando la formación de precios.
Análisis técnico del cobre: tendencia firme, mercado algo sobreextendido
En el plano técnico, el gráfico horario muestra al cobre avanzando con una estructura alcista simple: ruptura y consolidación sobre US$11.150/t, con una extensión que lo llevó hacia US$11.450–11.500/t, donde aparece la primera zona de resistencia relevante.
Por abajo, los soportes inmediatos se ubican en US$11.300–11.350/t, mientras que las medias móviles de 50 y 200 horas sostienen la tendencia desde US$11.100 y US$10.900, respectivamente. El sesgo continúa siendo positivo, aunque con señales de mercado algo sobreextendido en el muy corto plazo.
Fuente: xStation5.
_______________
Si quieres operar el cobre o aprovechar la dinámica del mercado de materias primas, puedes hacerlo desde una plataforma con acceso global y herramientas profesionales.
El cobre sigue rompiendo récords mientras Citi refuerza el escenario alcista global
Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉
Inflación en Chile estable y perspectivas del tipo de cambio: qué está moviendo al dólar
🔴PCE de EE.UU. y Cierre Semanal de Mercados
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.