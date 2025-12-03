El cobre sube mientras domina la narrativa de escasez, pese al respiro temporal desde China

El análisis técnico muestra una estructura alcista clara , con resistencias en US$11.450–11.500/t y soportes en US$11.300–11.350/t , aunque con señales de corto plazo algo sobreextendidas.

Las disrupciones mineras , el desvío de cargamentos hacia EE.UU. , retiros en la LME y la escasez de concentrado mantienen el mercado anclado en una narrativa estructural de oferta crítica hacia 2026.

El cobre avanza 2,7% en la sesión y 4,6% en la semana , reanudando su escalada pese al ruido táctico desde China y la caída de la prima de Yangshan .

El cobre avanza 2,7% en la sesión y acumula 4,6% en la semana, reanudando su escalada tras el breve respiro que provocó la llegada del invierno en China y la caída de la prima de Yangshan a mínimos de cinco meses. Ese enfriamiento estacional —que liberó metal chino para exportación— logró apenas moderar un mercado tensionado por factores mucho más estructurales.

Inventarios, desvío de cargamentos y retiros en la LME: presión estructural sobre la oferta

Las órdenes de retiro desde bodegas de la LME, el desvío masivo de cargamentos hacia EE.UU. para anticipar eventuales tarifas de Trump, y un año marcado por disrupciones en minas desde Chile hasta Indonesia han reforzado la percepción de que los inventarios globales podrían entrar en zona crítica en el primer trimestre de 2026.

A esto se suma un componente operativo clave: smelters chinos renegociando a contrarreloj sus contratos de suministro de concentrado en un entorno de escasez de mineral, lo que está empujando primas de cátodos a niveles inusualmente altos.

Factores corporativos: oferta futura insuficiente y alivio que llegaría tarde

Del lado corporativo, aunque Ivanhoe puso en marcha el mayor fundidor de África y Glencore delineó un plan para casi duplicar su producción hacia 2035, la corrección a la baja de su meta para 2026 evidencia que el alivio relevante de oferta llegará tarde frente a la demanda estructural asociada a electrificación, vehículos eléctricos y centros de datos.

En síntesis, China aporta ruido táctico y pausas breves, pero la distorsión de flujos por política comercial de EE.UU. y la fragilidad de la oferta minera mantienen al mercado anclado en una narrativa de escasez que sigue dominando la formación de precios.

Análisis técnico del cobre: tendencia firme, mercado algo sobreextendido

En el plano técnico, el gráfico horario muestra al cobre avanzando con una estructura alcista simple: ruptura y consolidación sobre US$11.150/t, con una extensión que lo llevó hacia US$11.450–11.500/t, donde aparece la primera zona de resistencia relevante.

Por abajo, los soportes inmediatos se ubican en US$11.300–11.350/t, mientras que las medias móviles de 50 y 200 horas sostienen la tendencia desde US$11.100 y US$10.900, respectivamente. El sesgo continúa siendo positivo, aunque con señales de mercado algo sobreextendido en el muy corto plazo.

Fuente: xStation5.

