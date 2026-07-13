Dólar Hoy en Chile: abre al alza tras la tensión entre EE.UU. e Irán

El tipo de cambio registra avances durante la sesión en un contexto dominado por la volatilidad derivada de los acontecimientos geopolíticos. Durante el fin de semana, el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán provocó un incremento de la prima de riesgo a nivel global, generando cautela entre los inversionistas.

Pese a ello, los mercados financieros han conseguido mantener una estabilidad relativa gracias a un tono más moderado por parte de las autoridades iraníes. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán señaló que las acciones defensivas del país se concentran exclusivamente en bases militares y confirmó que continúan los contactos con los mediadores internacionales.

Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el tránsito por el estrecho de Ormuz permanece operativo. Esta declaración ha contribuido a limitar la aversión al riesgo y ha permitido que tanto el dólar a nivel global como los precios de la energía se mantengan relativamente estables.

El peso chileno muestra mayor sensibilidad frente al escenario internacional

Mientras los principales mercados han logrado contener parte de la incertidumbre, las monedas emergentes han reaccionado con mayor sensibilidad a los acontecimientos en Oriente Medio.

En este contexto, el peso chileno ha registrado una depreciación frente al dólar, reflejando la mayor percepción de riesgo que afecta a las divisas de economías emergentes.

A nivel local, las principales variables económicas han permanecido estables. Además, el precio del cobre también ha reaccionado a los eventos geopolíticos, proporcionando cierto respaldo a la moneda chilena y moderando parte de la presión alcista sobre el tipo de cambio.

La inflación de Estados Unidos será el próximo foco del mercado

Más allá del conflicto internacional, los inversionistas dirigirán su atención hacia la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos, prevista para mañana.

Estas cifras serán determinantes para evaluar las expectativas sobre la política monetaria estadounidense y podrían generar un nuevo episodio de volatilidad en el mercado cambiario, afectando tanto al comportamiento del dólar en Chile como al resto de las monedas emergentes.

Proyecciones para el tipo de cambio

Para la presente sesión, el mercado continuará siguiendo de cerca cualquier nuevo titular relacionado con la evolución del conflicto en Oriente Medio.

En este escenario, se espera que el tipo de cambio fluctúe dentro de un rango estimado entre $922 y $931 por dólar, dependiendo de la evolución del sentimiento de riesgo internacional y de las noticias provenientes del ámbito geopolítico.

Análisis técnico

El USDCLP en el gráfico de H1 cotiza en $925 luego de un rebote en la resistencia ubicada en $937-$939. Antes de dicha zona, el precio enfrenta una resistencia inmediata en un movimiento alcista situada en 931. Por otro lado, un movimiento bajista llevaría al precio al soporte inmediato ubicado en 922, una pérdida sostenida de ese nivel podría abrir espacio hacia la zona de 916, abriendo paso a más movimientos bajistas.



Fuente: xStation5