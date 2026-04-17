Dólar Hoy en Chile: cae a $881 tras reapertura de Ormuz y fuerte mejora del apetito por riesgo

El dólar en Chile inicia la jornada de este 17 de abril con una caída relevante cercana al 0,7%, ubicándose en torno a los $881, en un movimiento que refleja un cambio significativo en el sentimiento de mercado respecto a días anteriores. La baja se produce en un contexto donde los inversionistas han reducido su exposición a activos refugio, favoreciendo monedas emergentes como el peso chileno, en línea con un debilitamiento del dólar a nivel global. Esta corrección se da tras varias sesiones marcadas por alta volatilidad, donde el tipo de cambio había oscilado entre los $885 y los $900 dependiendo del flujo de noticias geopolíticas. La caída actual sugiere que el mercado comienza a consolidar un escenario de menor riesgo extremo, lo que ha permitido una recomposición de portafolios hacia activos más sensibles al crecimiento.

Ormuz se reabre completamente y cambia el escenario global

El principal catalizador detrás de este movimiento es la reapertura total del estrecho de Ormuz, uno de los puntos más estratégicos del comercio global. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó que el paso ha sido habilitado para todos los buques comerciales en el marco del alto el fuego vigente, lo que representa un giro decisivo tras semanas de restricciones y bloqueos.

Este evento es crítico para los mercados, considerando que por esta vía transita cerca del 20% del petróleo mundial, por lo que su bloqueo había generado fuertes distorsiones en precios energéticos y expectativas inflacionarias globales. Durante las semanas previas, el tráfico marítimo llegó a reducirse hasta en un 90%, generando un shock significativo en los mercados energéticos y elevando la incertidumbre global. La reapertura, en este sentido, no solo elimina un riesgo inmediato, sino que también actúa como una señal potente de desescalada en el conflicto.

Este cambio ha sido rápidamente internalizado por los inversionistas, que ahora comienzan a descontar un escenario de normalización progresiva en el comercio global, reduciendo la demanda por activos refugio como el dólar.

Otro factor clave en la jornada ha sido la caída en los precios del petróleo, que ha contribuido a moderar las expectativas inflacionarias a nivel global. Este ajuste es particularmente relevante porque el repunte previo del crudo había sido uno de los principales motores de preocupación para los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal.Con un petróleo más estable y expectativas inflacionarias más contenidas, el mercado comienza a reducir la probabilidad de una política monetaria restrictiva en Estados Unidos. Este cambio impacta directamente en el dólar global, que pierde parte de su atractivo relativo frente a otras monedas, facilitando la caída del tipo de cambio en economías emergentes.

En este contexto, el dólar deja de estar impulsado por el factor “tasas altas por más tiempo”, al menos en el margen, lo que abre espacio para ajustes bajistas adicionales si se consolidan estas condiciones en los próximos días.

Cobre retrocede levemente, pero mantiene un sólido balance semanal

En el mercado de materias primas, el cobre muestra una leve corrección en la apertura, aunque mantiene un desempeño sólido en términos semanales. El metal se encamina a cerrar la semana con un avance cercano al 3%, impulsado por compras desde China y por perspectivas estructurales favorables vinculadas a la electrificación y la inversión en tecnología.

Este comportamiento es relevante para el peso chileno, ya que el cobre sigue actuando como un soporte clave para la moneda local. A pesar del retroceso puntual en la sesión, los niveles actuales del metal continúan siendo elevados en términos históricos, lo que contribuye a limitar la presión alcista sobre el dólar en Chile. Adicionalmente, la demanda estructural por cobre, asociada a la transición energética y al desarrollo tecnológico, sigue siendo un factor de fondo que refuerza la estabilidad del metal. Esto permite que, incluso en jornadas de corrección, el impacto sobre el tipo de cambio sea acotado y no genere movimientos disruptivos.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio de USDCLP en M15 muestra una ruptura bajista clara desde la zona de consolidación previa en torno a 882.60–888.00, con una aceleración del movimiento tras perder soporte, reflejada en velas de amplio rango y continuidad direccional. Este quiebre viene acompañado de una expansión de las bandas de Bollinger, lo que confirma incremento de volatilidad y presión vendedora dominante, mientras el precio se aleja de la media móvil, indicando desequilibrio en el corto plazo.

El RSI entra en zona de sobreventa, evidenciando intensidad del impulso bajista, mientras el MACD refuerza esta dinámica con cruce negativo y aumento del histograma a la baja. La estructura técnica queda condicionada por esta ruptura, con el precio operando por debajo de niveles clave previos, en un contexto donde la inercia bajista se mantiene activa tras la pérdida de soporte.