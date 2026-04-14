Dólar Hoy en Chile: cae hacia $886 impulsado por repunte del cobre y menor tensión entre EE.UU e Irán

El dólar en Chile inicia la jornada de este 14 de abril con un sesgo bajista, cotizando en torno a los $886-$887 en las primeras operaciones, lo que representa una caída respecto a los niveles cercanos a $900 observados en sesiones previas. Este movimiento se da en línea con un debilitamiento moderado del dólar a nivel global y una mejora en el apetito por riesgo, en un contexto donde la prima geopolítica comienza a moderarse tras los eventos de la semana pasada.

El mercado ha reaccionado positivamente a señales de continuidad en el frente diplomático entre Estados Unidos e Irán, luego de que autoridades confirmaran avances en las conversaciones tras las negociaciones en Islamabad. El vicepresidente JD Vance afirmó que las discusiones lograron progresos y Donald Trump reconoció que ambas partes han retomado contactos con intención de alcanzar un acuerdo, lo que ha sido interpretado como una reapertura del canal diplomático. A esto se suma la presión internacional por una desescalada más estructural, con Emmanuel Macron instando a reanudar formalmente las negociaciones y avanzar en la reapertura del estrecho de Ormuz para evitar disrupciones en el comercio energético global. No obstante, el avance sigue siendo frágil, ya que persisten diferencias clave en torno al programa nuclear iraní: Washington exige una suspensión prolongada del enriquecimiento de uranio, mientras Teherán solo ofrece pausas temporales, lo que mantiene una prima de riesgo en el mercado y limita una apreciación más marcada de activos como el peso chileno.

Este cambio ha servido para entender el comportamiento del tipo de cambio ya que fueron varios días donde el riesgo geopolítico dominó completamente la dinámica del mercado, la moderación en la volatilidad, especialmente en bonos y energía, ha permitido una recomposición de posiciones hacia monedas emergentes, favoreciendo al peso chileno en la apertura.

De shock inflacionario a estabilización parcial

El conflicto en Medio Oriente sigue siendo el principal catalizador global, pero su impacto ha comenzado a transitar desde un shock abrupto hacia una fase de estabilización relativa. El mercado ahora incorpora la posibilidad de que las tensiones no escalen de forma descontrolada, especialmente si las negociaciones programadas para esta semana logran avances concretos. Esto es particularmente relevante porque reduce la presión inmediata sobre variables críticas como el petróleo, que había reaccionado con fuertes alzas ante el riesgo de disrupciones en el estrecho de Ormuz. En este contexto, el dólar pierde parte de su impulso como activo refugio, lo que abre espacio para una corrección en monedas emergentes, sin embargo, el mercado sigue siendo altamente dependiente de titulares geopolíticos, por lo que cualquier retroceso en las negociaciones podría reactivar rápidamente la volatilidad, limitando la profundidad de la caída del tipo de cambio.

Cobre impulsa al peso chileno con máximos de corto plazo

Uno de los factores más relevantes para la caída del dólar en Chile es el fuerte repunte del cobre, que ha alcanzado niveles en torno a los US$5,8 por libra, máximos no vistos desde comienzos de marzo, con una subida en este mes de 6%. Este movimiento ha sido fundamental para fortalecer al peso chileno, considerando la alta correlación estructural entre el tipo de cambio y el principal producto de exportación del país.

El avance del metal rojo responde, en gran medida, a una combinación de factores, como por ejemplo, una mejora en las expectativas de crecimiento global ante la menor tensión geopolítica, junto con fundamentos de oferta que siguen siendo ajustados. Esta situación ha permitido que el cobre recupere gran parte de las caídas recientes, entregando un soporte relevante a la moneda local. No obstante, el mercado sigue mostrando cautela. La volatilidad global no ha desaparecido y los riesgos asociados a la demanda, particularmente desde China, continúan presentes. Esto implica que, si bien el cobre actúa como un catalizador positivo en el corto plazo, su capacidad de sostener una tendencia alcista dependerá de la evolución del contexto internacional.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El USDCLP en M15 mantiene un sesgo bajista de corto plazo tras el rechazo en la zona de 903–905, donde se observa incapacidad para sostener precios sobre la media móvil y la banda media de Bollinger. La caída reciente rompe nuevamente la estructura lateral previa y acerca al precio al soporte inmediato en torno a 885, nivel donde ya se había generado reacción anteriormente. Las bandas de Bollinger muestran expansión a la baja tras un periodo de compresión, lo que refuerza la presión vendedora actual, mientras que la media móvil gira descendente, alineándose con el movimiento.

Desde el punto de vista de momentum, el RSI en torno a 30 confirma condiciones de sobreventa, aunque sin señales claras de divergencia alcista por ahora, lo que sugiere que la presión bajista aún no se agota completamente. El MACD mantiene cruce negativo con histograma en expansión bajista, validando continuidad del impulso. Mientras no se recupere la zona de 895–900, el escenario favorece extensión hacia 880 y 875, que actúan como siguientes soportes relevantes, con eventuales rebotes técnicos limitados por la debilidad del momentum.