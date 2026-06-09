Dólar Hoy en Chile: cae hacia $914 por menor tensión geopolítica y cobre al alza

El dólar en Chile abre con presión bajista y cotiza cerca de $914, en un entorno donde las presiones recientes sobre monedas emergentes comienzan a moderarse. El USDCLP retrocede mientras el dólar global opera con leves variaciones, las monedas del G10 recuperan terreno y el mercado evalúa una menor prima geopolítica en Medio Oriente.

Menor riesgo externo mejora el apetito por monedas emergentes

El escenario internacional muestra una pausa en el fortalecimiento del dólar tras las nóminas no agrícolas de la semana pasada. Aunque persiste volatilidad en renta variable y petróleo, el ánimo de los inversionistas ha mejorado por la caída del crudo y por señales de menor tensión geopolítica en Medio Oriente.

La baja del petróleo sugiere que el mercado empieza a asignar mayor probabilidad a una salida diplomática, lo que reduce la demanda por dólar refugio. En este contexto, las monedas emergentes encuentran algo de alivio, y el peso chileno se beneficia de un entorno externo menos adverso.

Inflación local y cobre apoyan al peso chileno

En el plano local, los datos de inflación conocidos en la sesión anterior también entregan soporte. La moderación del IPC apunta a un entorno de mayor estabilidad de precios, en medio de una economía que todavía muestra bajo dinamismo. Para los activos locales, esta combinación reduce parte de la presión sobre tasas y mejora la lectura de corto plazo.

A esto se suma el repunte del cobre, que ha servido como respaldo adicional para el peso chileno. Si se mantiene la menor presión geopolítica y el metal conserva el impulso, el tipo de cambio podría acercarse a la zona de $910 durante la jornada.

Análisis técnico

El USDCLP retrocede desde la zona de $925–$928 y vuelve hacia $914, con primer soporte en $909. Una pérdida de ese nivel abriría espacio hacia $902–$900; por arriba, una recuperación sobre $915–$916 volvería a poner presión hacia $925.



Fuente: xStation5