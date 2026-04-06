Dólar hoy en Chile: cae hacia los $910 por expectativa de tregua en Medio Oriente y repunte del cobre

El dólar en Chile inicia la jornada de este lunes 6 de abril con una caída relevante, en un movimiento que responde casi completamente a factores externos y a un cambio significativo en las expectativas del mercado global. La divisa retrocede en línea con el debilitamiento del dólar a nivel internacional, donde el índice del dólar ha vuelto a perder la zona de los 100 puntos, reflejando una menor demanda por activos refugio en medio de señales más claras de descompresión geopolítica.

El principal gatillante ha sido el flujo de noticias del fin de semana, que apuntan a negociaciones activas entre Estados Unidos e Irán, con una probabilidad creciente de alcanzar algún tipo de acuerdo o al menos una tregua temporal. Este cambio en el tono del conflicto ha generado una rápida rotación de portafolios hacia activos de mayor riesgo, favoreciendo a monedas emergentes como el peso chileno.

Geopolítica

El principal catalizador del movimiento es la evolución del conflicto en Medio Oriente, que entra en una fase distinta desde el punto de vista del mercado pues durante el fin de semana se intensificaron los reportes sobre conversaciones entre Estados Unidos, Irán y mediadores regionales para establecer una tregua de aproximadamente 45 días, lo que ha sido interpretado como una señal concreta de desescalada.

Este cambio ocurre luego de un período en el que el conflicto había incorporado una prima de riesgo significativa en los activos globales donde el petróleo llegó a superar los US$110 por barril impulsado por el temor a interrupciones en el estrecho de Ormuz. Incluso, en escenarios más extremos, se ha advertido que una interrupción prolongada podría llevar los precios hacia niveles cercanos a US$170, con impacto directo en inflación global.

El mandatario había elevado el tono en días previos, amenazando con intensificar ataques si Irán no reabría el tránsito energético, pero también señaló que el conflicto podría resolverse en un horizonte de semanas, lo que abrió la puerta a un escenario de negociación. Este doble mensaje, escalada potencial pero también salida negociada, explica por qué el mercado ha reaccionado con tanta rapidez ya que se trata de un cambio en la distribución de probabilidades donde la prima de riesgo geopolítico comienza a reducirse, lo que impacta directamente en el tipo de cambio.

Petróleo, dólar, tasas y cobre

Durante marzo, el petróleo acumuló uno de los mayores repuntes de su historia reciente, con alzas superiores al 50% impulsadas casi exclusivamente por riesgo geopolítico y ese shock elevó las expectativas de inflación global y llevó a los mercados a retrasar los recortes de tasas de la Reserva Federal, fortaleciendo al dólar. El proceso se está revirtiendo parcialmente ya que las expectativas de tregua han generado una corrección en el petróleo, lo que reduce la presión inflacionaria implícita y permite al mercado volver a considerar un escenario de política monetaria menos restrictiva en el margen. El mercado está desmontando parte de las operaciones geopolíticas que dominaron las últimas semanas donde se compraba dólar y petróleo como cobertura ante un escenario de escalada.

A nivel local, el movimiento del tipo de cambio en Chile se ve reforzado por el comportamiento del cobre, que muestra un repunte en medio de la mejora del sentimiento global. Este avance responde tanto a factores técnicos como a una revisión de expectativas sobre la actividad global, considerando que una desescalada en Medio Oriente reduciría los costos energéticos y aliviaría las presiones sobre la industria. El cobre, que había estado presionado por el encarecimiento de la energía y la incertidumbre global, encuentra soporte en este nuevo escenario. Dado su rol central en la balanza externa chilena, este movimiento tiene un impacto directo sobre el peso chileno, amplificando la caída del dólar. Al mismo tiempo, la mejora en el apetito por riesgo ha impulsado flujos hacia mercados emergentes, lo que genera una apreciación adicional de monedas como el peso chileno. Este factor financiero, muchas veces subestimado, suele ser determinante en jornadas donde no hay catalizadores locales relevantes.

Datos macro en medio de mayor incertidumbre económica

En el plano interno, el mercado comienza a posicionarse de cara a una semana fundamental en términos de datos, en un contexto donde la economía chilena sigue altamente expuesta al frente externo. Mañana se publicarán las cifras de comercio exterior de marzo, tomando como referencia un superávit de US$2.790 millones en febrero, con exportaciones por US$9.083 millones e importaciones por US$6.298 millones. Dentro de este balance, el foco estará en las exportaciones de cobre, que alcanzaron US$4.697 millones, ya que permitirán evaluar si el reciente repunte del metal comienza a traducirse en un mayor flujo de divisas hacia la economía local en medio de un escenario global todavía volátil.

A esto se suma la publicación del IPC de marzo durante la semana, donde el dato previo mostró una variación mensual de 0,0% y una inflación subyacente de 0,1%. El mercado, sin embargo, comienza a ajustar sus expectativas ante el impacto del alza de los combustibles, lo que podría marcar un punto de inflexión en la trayectoria inflacionaria de corto plazo y condicionar el margen de acción del Banco Central en los próximos meses.

Evolución del IPC en Chile. Fuente: xStation

En paralelo, el escenario incorpora un componente regional relevante con la reunión entre el presidente José Antonio Kast y su par argentino Javier Milei, en lo que constituye el primer viaje internacional del mandatario chileno desde que asumió el cargo. El encuentro tiene como eje profundizar la cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, comercio y seguridad, además de avanzar en una coordinación económica más estrecha entre ambos países. Desde la perspectiva de mercado, este tipo de instancias cobra relevancia en un contexto donde Chile busca reforzar su integración regional y atraer inversión en sectores primordial, especialmente considerando el rol de Argentina como socio energético y comercial. La coordinación en materias como infraestructura, suministro energético y desarrollo minero podría tener efectos de mediano plazo sobre la balanza externa, las expectativas de inversión y la estabilidad macroeconómica, elementos que el mercado comienza a incorporar gradualmente en sus proyecciones.

Al mismo tiempo, el componente de expectativas internas muestra señales de deterioro. La última encuesta Cadem evidenció que un 52% de los encuestados considera que Chile va por mal camino, mientras que solo un 40% percibe un rumbo positivo. En este contexto, el aumento de los precios se posiciona como la principal preocupación económica, con un 59% de las menciones, lo que refleja el impacto directo que ha tenido el alza de combustibles sobre el costo de vida y la sensibilidad de los hogares frente a la inflación.

​​​​​​Fuente: Cadem

Análisis técnico

USDCLP (M15)



Fuente: xStation

En USDCLP en M15 se observa una estructura lateral tras un impulso alcista previo que pierde continuidad, con el precio oscilando entre zonas bien definidas. La resistencia en 933.91–935.36 se mantiene vigente tras el rechazo observado en la parte superior, mientras que el precio desarrolla una secuencia de máximos descendentes desde ese punto. A la baja, la zona de 908.47–909.43 actúa como soporte estructural relevante, coincidente con el 100% del retroceso de Fibonacci, desde donde previamente se generó reacción. Actualmente, el precio se ubica en torno a 912.45, por debajo de la media móvil, que presenta pendiente negativa, mientras las bandas de Bollinger muestran una leve expansión hacia la baja tras una fase previa de contracción, reflejando reactivación de volatilidad bajista de corto plazo.

El retroceso de Fibonacci muestra zonas intermedias en 927.63 (38.2%) y 925–928 como área de oferta relevante, donde el precio ha reaccionado previamente sin lograr consolidación sostenida. El RSI se mantiene en niveles bajos (cercanos a 36), sin señales de sobreventa extrema, lo que indica debilidad del momentum sin agotamiento claro, mientras que el MACD permanece en terreno negativo con histograma decreciente, reflejando continuidad del sesgo bajista en el corto plazo. La estructura actual, combinada con la posición del precio respecto a la media, las bandas y los niveles de Fibonacci, podría interpretarse como una fase de presión vendedora dentro de un rango más amplio delimitado por soporte y resistencia estructural.