Dólar Hoy en Chile: cae hacia los $928 tras fuerte alza del consumo, pese a caída en la producción de cobre y manufactura

El dólar en Chile inicia la jornada de este martes 31 de marzo con una caída cercana al 0,6%, ubicándose en torno a los $928 en la apertura, en un movimiento que responde principalmente a la lectura que hace el mercado de la batería de datos económicos conocidos esta mañana. A diferencia de jornadas previas dominadas casi exclusivamente por factores externos, hoy el foco se traslada hacia el frente interno, donde las cifras de actividad de febrero entregan una señal más compleja dando a entender que el consumo muestra una recuperación más sólida de lo esperado.

Este ajuste bajista del tipo de cambio no implica un cambio estructural en la tendencia, pero sí refleja una recomposición de expectativas en el corto plazo. El mercado comienza a internalizar que, pese a la debilidad en sectores productivos, la economía chilena podría estar encontrando cierto soporte en la demanda interna, lo que entrega un alivio marginal al peso chileno en un entorno internacional todavía altamente incierto.

Consumo sorprende, pero la base productiva sigue debilitándose

Al analizar los datos en detalle la economía chilena continúa mostrando un comportamiento heterogéneo. Por un lado, las ventas minoristas crecieron un sólido 5,4% interanual en febrero, superando ampliamente el registro previo de 3,7%, lo que confirma que el consumo de los hogares ha mantenido un dinamismo mayor al anticipado. Este dato es particularmente relevante porque el consumo ha sido uno de los pocos motores activos en los últimos meses, compensando parcialmente la debilidad de la inversión y la producción.

Sin embargo, este impulso convive con un deterioro persistente en los sectores productivos pues la producción manufacturera registró una caída de -3,0% interanual, reflejando que la industria sigue enfrentando un entorno de baja demanda y costos elevados, especialmente en segmentos vinculados a inversión. Este comportamiento no es aislado ya que la manufactura ya venía mostrando contracciones relevantes en meses anteriores, lo que evidencia que el ciclo industrial continúa debilitado.

Aún más relevante es la situación de la minería porque a producción de cobre cayó -4,8% interanual en febrero, profundizando la tendencia negativa observada en meses previos. Este retroceso se explica por factores estructurales como menor ley del mineral, mantenciones en faenas y limitaciones operativas en grandes compañías, elementos que han afectado la capacidad productiva del principal sector exportador del país. Dado que Chile es el mayor productor mundial de cobre y que este metal representa una parte significativa de sus exportaciones y flujo de divisas, esta caída tiene implicancias directas sobre el tipo de cambio. En términos simples, menos cobre implica menor ingreso de dólares a la economía, debilitando uno de los principales soportes estructurales del peso chileno.

Producción de cobre interanual en Chile. Fuente: Investing, desde datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

Mejora estadística laboral, pero con deterioro en la calidad del empleo

En este mismo contexto, el mercado laboral aporta una señal que, si bien positiva en apariencia, resulta más compleja al analizarla en profundidad. La tasa de desempleo se ubicó en 8,3% en el trimestre diciembre–febrero, mostrando una leve mejora respecto al año anterior. Sin embargo, este ajuste responde en gran medida a un crecimiento casi equivalente entre la fuerza de trabajo y el empleo, lo que implica que la reducción del desempleo no proviene de una creación de empleo particularmente robusta.

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Fuente: Trading Economics, desde datos del Instituto Nacional de Estadísticas en Chile.

Más aún, el aumento de la informalidad hasta niveles de 26,5% introduce un elemento de fragilidad relevante. Esto indica que una parte significativa del empleo generado corresponde a ocupaciones de menor calidad, con ingresos más inestables y menor protección social. Esto tiene implicancias directas pues limita el crecimiento del ingreso disponible, reduce la capacidad de consumo futuro y debilita uno de los principales motores de la actividad interna. Esto explica por qué el dato de desempleo, pese a sorprender positivamente, no logra generar un impacto estructural sobre el peso chileno ya que el mercado interpreta correctamente que se trata de una mejora marginal, pero no de un cambio de tendencia en los fundamentos del mercado laboral.

Geopolítica, dólar global y cobre: el equilibrio que define el corto plazo

En el frente externo, la dinámica sigue dominada por la incertidumbre en Medio Oriente, donde el conflicto con Irán continúa presionando al alza los precios del petróleo y elevando los riesgos inflacionarios a nivel global. Este escenario ha reforzado una postura más cautelosa por parte de la Reserva Federal, que ha señalado que evaluará con mayor detenimiento los efectos antes de avanzar en recortes de tasas, lo que mantiene al dólar global relativamente firme. No obstante, en la jornada de hoy aparece como factor compensatorio relevante el cobre que registra un avance cercano al 0,6%, en lo que se interpreta principalmente como un rebote técnico tras las caídas recientes. A pesar de este movimiento, el contexto estructural del metal sigue siendo desafiante, con presiones derivadas de mayores costos energéticos y una demanda global menos dinámica.

Este equilibrio, un dólar global fuerte, pero con cobre estabilizándose en el margen, genera un escenario de mayor lateralidad en el tipo de cambio. El mercado comienza a transitar desde movimientos direccionales claros hacia una fase de ajuste más técnico, donde los datos económicos locales ganan mayor protagonismo en la formación de precios.

Inversión y energía

El frente de inversión comienza a mostrar señales más constructivas, con la aprobación de proyectos de energías renovables por más de US$1.000 millones en el primer Comité de Ministros del gobierno de José Antonio Kast. La instancia, encabezada por la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, junto a autoridades como el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, apunta a acelerar la ejecución de proyectos energéticos y reducir cuellos de botella regulatorios. Estas iniciativa refuerzan una narrativa de mediano plazo más favorable para la inversión, lo que podría contribuir a fortalecer los flujos de capital hacia Chile en un contexto global complejo.

Análisis técnico

USDCLP

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Fuente: xStation

El precio del USDCOP en M15 se mantiene dentro de una estructura lateral con sesgo correctivo tras un impulso previo, evidenciando rechazo claro en la zona de 934–938, donde se produjo un giro bajista marcado desde la banda superior de Bollinger. Posteriormente, el precio ha desarrollado una secuencia de máximos decrecientes en el corto plazo, manteniéndose por debajo de la media móvil, que ahora actúa como resistencia dinámica. Actualmente, el precio oscila en torno a 924–927, zona intermedia del rango, con soporte relevante en 918–914, donde previamente se observó reacción compradora.

Las bandas de Bollinger muestran contracción tras la expansión del movimiento anterior, sugiriendo una fase de consolidación, mientras que el RSI se mantiene en zona media con ligera inclinación bajista, reflejando pérdida de momentum. El MACD presenta cruce bajista y un histograma negativo moderado, indicando presión correctiva vigente. En este contexto, la zona de 931–938 se mantiene como resistencia principal, mientras que 918–914 funciona como soporte estructural, el comportamiento del precio entre estos niveles podría seguir mostrando consolidación con sesgo correctivo mientras no se recupere la media móvil ni se supere la zona alta del rango.