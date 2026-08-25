El dólar hoy en Chile abre a la baja, en un contexto de menor demanda por dólar refugio y mayor estabilidad en los bonos del Tesoro estadounidense. El tipo de cambio retrocede luego de una sesión nocturna volátil, donde el aumento inicial de las tensiones geopolíticas favoreció al dólar, pero una lectura más constructiva tras la reunión entre Pakistán e Irán ayudó a reducir la percepción de riesgo.

Menor tensión geopolítica favorece al peso chileno y las monedas emergentes

El dólar comenzó la jornada con impulso por el aumento de la incertidumbre internacional, pero luego moderó su avance ante señales diplomáticas más favorables. La reunión entre Pakistán e Irán redujo parte de la prima de riesgo y debilitó la demanda por activos refugio, permitiendo una recuperación de monedas emergentes.

A esto se suma la estabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense, que también ha favorecido los flujos hacia divisas de mayor beta. Bajo este escenario, el peso chileno encuentra un entorno externo más constructivo, aunque la jornada seguirá sensible a nuevos titulares geopolíticos y a la evolución de las tasas en EE. UU.

Cobre en máximos respalda al peso chileno

En el plano local, el principal soporte para el peso sigue siendo el cobre, que ayer cerró en un nuevo máximo y mantiene una estructura favorable. El metal ha sido impulsado por expectativas de mayor demanda vinculada a electrificación y por movimientos anticipados frente a eventuales aranceles.

La fortaleza del cobre adquiere especial relevancia para el comportamiento del dólar en Chile, al entregar un factor de respaldo para la moneda local en una jornada donde también disminuye parcialmente la presión proveniente del escenario internacional.

¿Qué esperar del dólar hoy en Chile?

Para la sesión, el foco estará en el escenario geopolítico y en el comportamiento de los rendimientos estadounidenses. Si se mantiene la menor presión externa y el cobre conserva su fortaleza, el tipo de cambio podría fluctuar entre $905 y $912 por dólar.

La evolución de estos factores será clave para determinar si el peso chileno consigue prolongar su recuperación o si nuevos episodios de aversión al riesgo vuelven a generar presión sobre el tipo de cambio.