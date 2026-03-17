Dólar Hoy en Chile: cerca de $900 entre tensión geopolítica y espera por la Fed

El USDCLP inicia la jornada de este martes 17 de marzo cotizándose a $908,44 pesos, lo que representa una baja del 0,24% respecto a los $910,60 de la sesión previa. En el balance semanal, el USDCLP acumula un alza de 1,91%, aunque en el balance anual aún registra una caída de 2,85%, reflejando la fortaleza relativa del peso en los últimos doce meses.

La guerra EE.UU.-Israel-Irán sacude los mercados energéticos

El escenario global está marcado no por una tensión difusa, sino por un conflicto bélico activo. El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, se convirtió en el epicentro de la crisis desde que estalló la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero. El bloqueo del estrecho obstaculiza el paso diario de unos 16 millones de barriles de crudo, constituyendo la mayor interrupción de suministro en la historia reciente del mercado petrolero.

El Brent para entrega en mayo abrió por encima de US$105 por barril esta semana, mientras el WTI llegó a tocar los US$100,37. Esto representa un alza superior al 40% respecto a los niveles previos al inicio del conflicto, cuando el crudo cotizaba cerca de US$65 por barril.

En cuanto a señales de diálogo, el panorama es el opuesto a lo que sugería la versión original de esta nota. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ratificó la continuidad del cierre del paso marítimo como medida de presión, mientras Trump anticipó acciones contundentes contra Irán. Lo que sí ha ocurrido es que algunos países como China e Italia han negociado con Irán para obtener autorizaciones de paso seguro para sus buques, como quedó demostrado con el cruce del petrolero pakistaní Karachi el 15 de marzo.

Mercado atento a decisión de tasas de la Reserva Federal

La atención de los inversionistas sigue centrada en la decisión de tasas de la Reserva Federal, que se conocerá este miércoles. La tasa de referencia se mantiene en el rango de 3,50%–3,75%. En la última decisión, la votación no fue unánime pues dos miembros del comité, Miran y Waller, votaron a favor de un recorte de 25 puntos base. Powell indicó tras la última reunión que el organismo está "bien posicionado para esperar y observar cómo evoluciona la economía" antes de tomar nuevas decisiones, y las proyecciones del mercado apuntan a que cualquier ciclo adicional de recortes podría postergarse hacia finales de 2026.

La atención estará puesta no solo en la decisión de tasas, que se descuenta sin cambios, sino en el comunicado posterior y en las señales que entregue Powell sobre la inflación en un contexto de petróleo al alza. Los operadores del mercado han reducido sus apuestas sobre eventuales recortes de tasas a lo largo del año, ante la posibilidad de que la inflación persista por la presión del crudo y la volatilidad geopolítica. Esas señales serán determinantes para el rumbo del dólar en Chile y del peso chileno en los próximos días.

Análisis técnico del tipo de cambio

USDCLP

Fuente: xStation

El precio del USDCLP en gráfico de 15 minutos se ve más lateral después de la caída, moviéndose entre varias zonas marcadas. Arriba tiene resistencias claras en 914.3, 915.8 y 917.2, donde ya ha reaccionado antes, y abajo una zona de demanda cerca de 906. Las EMA 20 (naranja), EMA 50 (azul) y EMA 100 (negra) están bastante planas y el precio se mueve alrededor de ellas, lo que refuerza esa idea de rango más que tendencia.

Ahora mismo el precio está cerca de 908–910, justo en la mitad del rango. Si logra sostenerse sobre esa zona y romper hacia arriba, podría ir a probar otra vez 914–917, donde además pasa la directriz bajista punteada. Pero si pierde los 908 y vuelve a acercarse a 906, podría apoyarse ahí o incluso romper si no aguanta. El RSI está en zona media y el ADX bajo, lo que encaja con este movimiento más tranquilo, sin mucha fuerza clara por ahora.