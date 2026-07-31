Dólar Hoy en Chile: desempleo en 9,4% limita el impulso del peso chileno

El peso chileno enfrenta una jornada de señales cruzadas, y el leve avance del dólar, cercano a 0.3% hasta la zona de los 928 pesos, refleja esa ambigüedad más que una dirección definida. Por un lado, el mercado sigue asimilando la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios, cuyo tono contenido limitó el avance global del billete verde. Por otro, Chile publicó esta mañana una batería de datos de actividad que trajo noticias mayormente positivas, encabezadas por un repunte del cobre y de la producción industrial. Que el dólar suba pese a ese cuadro favorable muestra que el movimiento responde más a un rebote técnico de corto plazo que a un deterioro de los fundamentos del peso.

Los datos locales mejoran el pulso de la actividad

La tanda de indicadores de junio ofreció el mejor dato en meses para la economía chilena. La producción de cobre repuntó 5.1% interanual hasta 447.294 toneladas métricas, revirtiendo la caída de 12.9% de mayo, gracias a un mayor procesamiento de mineral en las principales mineras del país. Como Chile es el mayor productor mundial del metal, esa recuperación no solo mejora las cifras internas, sino que ayudó a aliviar las preocupaciones sobre una oferta global ajustada.

El repunte se extendió al conjunto de la industria. La producción industrial creció 1.3% interanual, su primera expansión en nueve meses, tras una caída de 7.5% en mayo. El impulso vino de la minería, con un alza de 6%, y de las utilities, que crecieron 2.4% de la mano de una mayor generación eléctrica. El índice de producción minera subió 6% interanual, con avances tanto en la minería metálica como en la no metálica.

No todo fue positivo, y conviene consignar el matiz. La manufactura se contrajo 3.2%, arrastrada principalmente por una caída de 8.1% en la producción de alimentos, lo que revela que la recuperación aún es desigual y concentrada en los sectores ligados a recursos naturales. En el mercado laboral, la tasa de desempleo se mantuvo en 9.4% en el trimestre móvil abril-junio, sin cambios respecto al período previo y en su nivel más alto desde el trimestre cerrado en junio de 2021. En contraste, las ventas minoristas crecieron 5.1% interanual, una señal de que el consumo conserva cierto dinamismo.

El cobre y la Fed sostienen el fondo del peso

Más allá de los datos del día, el soporte estructural del peso chileno sigue descansando en el cobre. El metal opera estable en la Bolsa de Metales de Londres (LME) tras el fuerte avance de la sesión anterior, encontrando respaldo en la decisión de la Fed de no endurecer su política monetaria por ahora y en sus fundamentos de largo plazo, asociados a la transición energética y al crecimiento de la infraestructura vinculada a la inteligencia artificial. Esa doble ancla, coyuntural y estructural, ha sido un factor de contención para la divisa frente a la volatilidad externa.

El componente monetario refuerza ese soporte. El tono cauteloso de la Reserva Federal frente a los riesgos inflacionarios se mantiene, pero la menor convicción del mercado sobre un alza inmediata de tasas de interés ha limitado el avance global del dólar, aliviando la presión sobre las monedas emergentes. A ese cuadro se sumó una señal desde China, donde las autoridades reiteraron que continuarán apoyando la economía con las herramientas fiscales ya existentes, sin anunciar un nuevo paquete de estímulo, un mensaje de continuidad que el mercado del cobre leyó sin sobresaltos.

La combinación deja al peso chileno en una posición equilibrada. Los datos de actividad mejoran el panorama de corto plazo y el cobre firme respalda los términos de intercambio, pero el desempleo en máximos de varios años y una manufactura todavía en contracción recuerdan que la recuperación no está consolidada. El leve avance del dólar en la jornada convive con ese balance, sin alterar la tendencia de fondo que las últimas sesiones habían impuesto a favor del peso.

Análisis técnico

El gráfico M15 muestra al USD/CLP en torno a 928, en un intento de recuperación tras rebotar con fuerza desde la zona de 921,80, un soporte que volvió a atraer compradores luego de la fuerte liquidación de la sesión previa. El precio ya recuperó el nivel de 925,80 y se aproxima a una resistencia relevante en torno a 930,20, donde convergen la media móvil de 50 periodos y una antigua zona de soporte convertida en resistencia. Mientras el tipo de cambio permanezca por debajo de 930,20, el movimiento puede interpretarse como un rebote dentro de una estructura de corto plazo todavía debilitada; en cambio, una ruptura sobre ese nivel abriría espacio para buscar 935,30 y, posteriormente, 937,99. Del lado bajista, si el rebote pierde fuerza, el primer soporte vuelve a ubicarse en 921,80, seguido de 918,20. El RSI se recupera desde niveles bajos y el ADX se mantiene moderado, lo que sugiere que el impulso alcista aún necesita confirmación antes de hablar de un cambio de tendencia. El sesgo de corto plazo es de rebote técnico dentro de una estructura debilitada, condicionado a que el par logre superar la resistencia de 930,20 para validar una recuperación más sólida.



Fuente: xStation5