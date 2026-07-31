Mercados a Observar Hoy: US100, USDJPY y EURUSD (31.07.2026)

Las acciones vuelven a mostrar un tono positivo, con el Nasdaq 100 liderando el repunte gracias a la recuperación de los fabricantes de chips, que mantienen el impulso observado en la sesión anterior. El cierre de mes ha estado marcado por una volatilidad elevada, especialmente en torno a las compañías vinculadas a inteligencia artificial y semiconductores. En Asia, el Kospi destacó con un avance cercano al 18%, apoyado por fuertes alzas en SK Hynix, lo que entrega cierto alivio tras varias sesiones de presión y dudas sobre las valorizaciones del sector.

Esta estabilización también se apoya en los sólidos resultados de Microsoft y Amazon, que ayudaron a mejorar la percepción del mercado sobre la capacidad de las grandes tecnológicas para transformar el gasto en IA en crecimiento de ingresos y beneficios. Sin embargo, el tono no es completamente uniforme, ya que Apple cae cerca de un 8% tras entregar previsiones de ventas por debajo de lo esperado. En divisas, la atención sigue centrada en el yen, que ha mostrado fuertes oscilaciones después de que el Banco de Japón mantuviera las tasas sin cambios, mientras el mercado continúa evaluando el riesgo de una posible intervención cambiaria.

US100

El Nasdaq 100 vuelve a liderar la recuperación de la renta variable, impulsado por el mejor tono del sector tecnológico y, especialmente, por el rebote de los semiconductores. Tras la fuerte corrección previa, los inversionistas han vuelto a comprar la caída en un contexto donde los resultados de Microsoft y Amazon entregaron señales más constructivas sobre la demanda vinculada a inteligencia artificial. A nivel técnico, el índice logró reaccionar desde la zona de soporte diaria ubicada en torno a los 27.196 puntos, evitando por ahora una extensión bajista más profunda hacia los 26.340 puntos. La recuperación actual deja al precio nuevamente sobre la media móvil de 100 periodos, aunque todavía dentro de una estructura de corto plazo deteriorada tras la pérdida del triángulo de consolidación. Para confirmar una mejora más sólida, el índice necesitaría recuperar primero la zona de 29.436 puntos, que ahora actúa como resistencia relevante. Mientras no supere ese nivel, el movimiento puede interpretarse más como un rebote técnico dentro de una corrección que como una recuperación completa de la tendencia alcista previa.

Fuente: xStation

USJPY

El USDJPY ha mostrado una fuerte reversión tras fallar en la ruptura de la zona de 162,8, nivel que venía funcionando como resistencia y que coincidía con una zona de alta sensibilidad para las autoridades japonesas. El movimiento llevó al par a corregir hacia la parte baja de su canal alcista, acercándose al soporte de 158,6, donde también se ubica una zona técnica relevante por la media móvil de 200 periodos y la base de la estructura de tendencia. Desde el punto de vista fundamental, el mercado sigue atento a posibles medidas de intervención por parte de Japón, especialmente después de que se informara una revisión de tasas entre Estados Unidos y Japón, una señal que suele preceder una acción más directa sobre el mercado cambiario. Técnicamente, el MACD ya venía mostrando pérdida de momentum y divergencia bajista, mientras que el RSI también perdió su directriz alcista, anticipando parte de la presión reciente. Mientras el precio se mantenga sobre 158,6, la estructura mayor aún no queda completamente invalidada, pero una pérdida clara de esa zona abriría espacio hacia 154,8. Por el lado alcista, las resistencias relevantes se ubican en 161,9 y luego en 162,8.



Fuente: xStation

EURUSD

El EURUSD se ha visto favorecido por el debilitamiento general del dólar tras la decisión de tasas de la Fed, en un contexto donde los rendimientos de corto plazo retrocedieron y el mercado redujo parcialmente sus expectativas de una postura más restrictiva. El par logró defender la zona de soporte diaria en torno a 1,138, nivel que había sido testeado en varias ocasiones y que funcionó como base para el rebote actual. Desde el punto de vista técnico, la ruptura de los máximos recientes en torno a 1,148 entrega una primera señal de mejora, aunque el movimiento todavía enfrenta resistencias importantes. La zona de 1,162 aparece como el siguiente nivel clave, ya que coincide con una resistencia horizontal y con la media móvil de 200 periodos, por lo que podría actuar como una barrera relevante para el avance. Además, el MACD muestra una recuperación desde niveles bajos, lo que refuerza la idea de un rebote técnico, aunque todavía no confirma un cambio de tendencia más amplio. Mientras el precio se mantenga sobre 1,138, el escenario de recuperación se mantiene vigente; una pérdida de ese soporte volvería a abrir presión hacia 1,105.

Fuente: xStation