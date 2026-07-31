Dólar hoy México: dólar rebota por Fed y intervención en el yen, pero el peso conserva ganancia mensual

El tipo de cambio (USDMXN) cotiza en 17.3717 con un avance de 0.2% para el dólar, mientras que el balance de las últimas cuatro semanas arroja una caída acumulada de 0.5% para la divisa estadounidense. Esa distancia entre el movimiento intradía y el saldo mensual resume bien el momento del par, porque el repunte de hoy responde a un ajuste de posiciones más que a un cambio de fondo en los determinantes del tipo de cambio.

México no publica indicadores económicos este viernes, de manera que el par carece de un catalizador doméstico capaz de imponer dirección propia. En ausencia de datos locales, la referencia pasa a construirse en su totalidad desde el exterior, y en particular desde el comportamiento del dólar frente al resto de las divisas del G10 y de mercados emergentes.

El movimiento de 0.2% mantiene al par dentro del rango que ha delimitado la operación de los últimos dos días, sin quiebres de niveles significativos ni un aumento notorio de volumen. Dicho de otro modo, el peso no está siendo castigado por un factor idiosincrático sino acompañando una recuperación técnica del billete verde tras varias sesiones de presión bajista.

La intervención en el yen y el tono de la Fed explican el saldo del mes

El jueves, la divisa estadounidense llegó a retroceder hasta 3.3% frente al yen ante la sospecha generalizada de que Tokio volvió a intervenir en el mercado cambiario para sostener a su moneda. A ese movimiento se sumó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien calificó al yen como una divisa muy infravalorada y sostuvo que la volatilidad cambiaria excesiva resulta poco saludable, un mensaje que el mercado interpretó como tolerancia oficial hacia un dólar más débil.

Además, la Fed esta semana mantuvo su tasa de referencia sin cambios pese a los riesgos inflacionarios derivados de la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente. Sin embargo, la decisión no fue unánime, ya que tres miembros del FOMC votaron a favor de un incremento inmediato, y esa disidencia reforzó la expectativa de un endurecimiento a corto plazo. Los futuros descuentan actualmente una probabilidad cercana a 63% de un alza de 25 puntos base en septiembre, un escenario que en principio favorecería al dólar y que constituye el principal riesgo para el peso en el tramo final del año.

Mientras ese escenario no se materialice, el ancla del peso sigue siendo el diferencial de tasas. Banxico mantiene su objetivo en 6.50% tras cerrar el ciclo de recortes, frente al rango de 3.50%-3.75% de la Fed, lo que deja una brecha de entre 275 y 300 puntos base. Ese margen continúa haciendo atractivo el carry trade en pesos, aunque se estrecharía de forma automática si la Reserva Federal ejecuta el alza que el mercado anticipa.

Análisis técnico del dólar en México

Fuente: xStation5.

En gráfico de 15 minutos, el USD/MXN mantiene un sesgo alcista de muy corto plazo tras recuperar con fuerza desde la zona de 17,34, que actuó nuevamente como soporte. El precio ya cotiza sobre la media móvil de corto plazo y se aproxima a una resistencia importante en 17,39-17,40, nivel que coincide con un retroceso de Fibonacci y con la banda superior de Bollinger. Una ruptura sostenida sobre esa zona aumentaría las probabilidades de una extensión hacia 17,48, donde se ubica la siguiente resistencia relevante.

En cambio, si el avance pierde impulso, el primer soporte se mantiene en 17,34, cuya pérdida volvería a dejar expuesto el nivel de 17,25. El RSI se acerca a niveles de sobrecompra, mientras que el ADX continúa relativamente bajo, lo que sugiere que el rebote ha ganado impulso, aunque todavía no muestra una tendencia suficientemente fuerte como para confirmar una ruptura de mayor alcance.