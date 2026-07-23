Dólar Hoy en Chile: Dólar abre al alza cerca de los $941

El dólar en Chile inicia la jornada con una subida cercana al 0,4%, ubicándose alrededor de los 941 pesos por dólar. El movimiento se produce en medio de un fortalecimiento generalizado de la moneda estadounidense en los mercados internacionales, mientras los inversionistas continúan monitoreando las tensiones geopolíticas y sus posibles consecuencias sobre la economía global.

La evolución del tipo de cambio también se encuentra condicionada por el retroceso del cobre, uno de los principales referentes para la moneda chilena debido a su importancia dentro de las exportaciones del país.

La fortaleza internacional del dólar impulsa el tipo de cambio

El avance del dólar en Chile responde principalmente al fortalecimiento del billete verde a nivel internacional. La moneda estadounidense mantiene una demanda elevada en un escenario marcado por la persistencia de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En periodos de mayor incertidumbre, los inversionistas suelen aumentar su exposición a activos considerados defensivos, entre ellos el dólar. Este comportamiento fortalece a la divisa estadounidense frente a otras monedas y genera presiones alcistas sobre el tipo de cambio local.

La cautela de los mercados se mantiene mientras los participantes evalúan la evolución de los conflictos internacionales y sus posibles efectos sobre el comercio, los precios de las materias primas y las perspectivas de crecimiento económico.

Los mayores precios de la energía aumentan la preocupación por la inflación

Otro de los factores que respaldan al dólar es la preocupación por el impacto de los mayores precios de la energía sobre la inflación.

Un aumento sostenido de los costos energéticos puede trasladarse a los precios de transporte, producción y distribución. Esto podría dificultar la desaceleración de la inflación y obligar a los principales bancos centrales a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo.

Los mercados continúan evaluando hasta qué punto el encarecimiento de la energía podría modificar las expectativas inflacionarias y afectar las futuras decisiones de política monetaria en Estados Unidos.

La atención del mercado se concentra en la Reserva Federal

Aunque se espera ampliamente que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga las tasas de interés sin cambios en su próxima reunión, persiste la incertidumbre sobre los siguientes pasos de la institución.

Los inversionistas buscan señales que permitan anticipar cuándo podrían comenzar nuevos ajustes en la política monetaria y cuál será la velocidad de esos movimientos.

La falta de claridad sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal continúa respaldando al billete verde, ya que la posibilidad de que las tasas permanezcan elevadas durante un periodo prolongado aumenta el atractivo de los activos denominados en dólares.

Mientras el mercado no tenga mayor certeza sobre la trayectoria futura de las tasas, el dólar podría seguir encontrando apoyo en el escenario internacional.

En el mercado local, Chile no publicará datos económicos relevantes durante la jornada. Por esta razón, la evolución del tipo de cambio estará determinada principalmente por factores externos.

El cobre retrocede después del fuerte avance de la sesión anterior

Por su parte, el precio del cobre registra una caída cercana al 0,6% en la Bolsa de Metales de Londres, corrigiendo parte del fuerte avance observado durante la sesión anterior.

El retroceso se produce en un contexto de toma de utilidades, después de las últimas subidas del metal. Algunos inversionistas están cerrando posiciones para asegurar ganancias, lo que genera una presión bajista de corto plazo.

Este tipo de correcciones suele producirse después de movimientos alcistas relevantes y no implica necesariamente un cambio estructural en las perspectivas del mercado.

Las dudas sobre la demanda global presionan al metal

Junto con la toma de utilidades, han reaparecido las dudas sobre la fortaleza de la demanda mundial de cobre, especialmente desde China.

El país asiático es uno de los principales consumidores globales del metal, por lo que cualquier señal de desaceleración en su actividad industrial o económica puede afectar las expectativas de demanda.

El mercado continúa evaluando si el consumo chino será suficientemente sólido para sostener los precios después de los avances recientes. Estas dudas están generando cautela entre los inversionistas y contribuyen al retroceso registrado durante la jornada.

Los problemas de oferta continúan respaldando al cobre

A pesar de la caída diaria, los problemas de oferta siguen entregando soporte al precio del cobre en el mediano plazo.

Las restricciones de producción y la incertidumbre sobre la disponibilidad futura del metal limitan la posibilidad de que se produzcan caídas más profundas. Este escenario mantiene vigentes los fundamentos que han respaldado al cobre durante las últimas sesiones.

Por esta razón, el descenso de hoy responde principalmente a un ajuste técnico después de las últimas alzas, más que a un deterioro de los fundamentos del mercado.

Mientras los problemas de oferta continúen presentes, el metal podría mantener un soporte relevante, aunque su comportamiento de corto plazo seguirá condicionado por las expectativas de demanda global y, especialmente, por las señales procedentes de China.

Análisis técnico

En gráfico de 15 minutos, el USD/CLP confirma una nueva ruptura alcista al superar el máximo previo en 942,0, extendiendo el impulso que comenzó tras salir del rango de consolidación entre 930 y 936 pesos. El precio se mantiene por encima de las medias móviles de 50 y 200 períodos, mientras el RSI entra en zona de sobrecompra y el ADX repunta con fuerza, señales consistentes con una tendencia de corto plazo que gana impulso.



Mientras el tipo de cambio conserve cierres sobre 942,0, el siguiente objetivo técnico se ubica en 943,2, seguido por 946,6 y 949,4. En caso de una toma de utilidades, la primera zona de soporte relevante aparece en 934,8, mientras que 930,3 constituye el nivel clave cuya pérdida pondría en duda la estructura alcista vigente.



Fuente: xStation5