Dólar Hoy en Chile: dólar abre cerca de $930 por fortaleza global del dólar y riesgo geopolítico

El dólar en Chile hoy abre al alza y se ubica en torno a los $930 por dólar, en un contexto de fortalecimiento global de la divisa estadounidense. El USDCLP avanza impulsado por una mayor demanda de activos refugio, luego de nuevos reportes de ataques de la Guardia Revolucionaria Islámica contra buques mercantes, lo que elevó nuevamente la prima de riesgo geopolítico.

Dólar global gana terreno por tensión geopolítica y datos sólidos de EE.UU.

El movimiento del tipo de cambio responde principalmente a factores externos. El dólar se ha fortalecido frente a varias monedas, apoyado por la búsqueda de refugio ante el aumento de tensiones en Medio Oriente y por datos económicos de Estados Unidos que siguen mostrando una economía en expansión. A nivel de flujos, las posiciones largas en dólar continúan aumentando, reforzando la presión sobre monedas emergentes.

Balanza comercial estable, pero economía local sigue débil

En el plano local, los datos de balanza comercial de Chile se mantienen relativamente estables, con avances tanto en las exportaciones generales como en los envíos de cobre. Sin embargo, la economía chilena sigue mostrando señales de menor dinamismo, lo que limita el impulso del peso chileno frente a un dólar global más fuerte.

Bajo este escenario, el tipo de cambio podría oscilar durante la sesión entre $926 y $933 por dólar, siempre que no se observe un nuevo aumento en la volatilidad geopolítica.

Análisis técnico

El USDCLP en el gráfico H1 cotiza cerca de los $928, tras mostrar rechazo en la zona de $930-$932, nivel que ahora actúa como resistencia inmediata. De superar esa zona, la siguiente resistencia relevante se ubica entre $937 y $939. Por otro lado, un movimiento bajista podría llevar al precio hacia el soporte de $925, un quiebre sostenido bajo este nivel abriría espacio para una corrección de corto plazo.

Fuente: xStation5