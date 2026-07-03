Dólar Hoy en Chile: Dólar cae a $922 por menor presión de la Fed

El dólar en Chile abre en torno a los 922 pesos por dólar, registrando una caída cercana al 0,2% respecto a la jornada anterior. Este movimiento se produce en un contexto de menor fortaleza internacional del billete verde, luego de que los últimos datos del mercado laboral estadounidense mostraran una creación de empleo más débil de lo esperado.

La lectura del empleo en Estados Unidos ha llevado a los inversionistas a reconsiderar sus expectativas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal, especialmente en relación con la posibilidad de nuevas alzas de tasas durante este año.

Datos laborales en Estados Unidos presionan al billete verde

El principal factor detrás del retroceso del tipo de cambio es el debilitamiento global del dólar. Los datos recientes del mercado laboral estadounidense apuntaron a una creación de empleo inferior a las previsiones del mercado, lo que reduce la presión sobre la Fed para mantener una postura monetaria más agresiva.

Un mercado laboral menos dinámico suele interpretarse como una señal de enfriamiento económico, lo que puede disminuir la necesidad de seguir endureciendo la política monetaria. En este escenario, el mercado ha moderado las probabilidades de un alza de tasas en septiembre, restando impulso al dólar a nivel internacional.

Menores expectativas de alzas de tasas favorecen a monedas emergentes

La expectativa de una política monetaria menos restrictiva en Estados Unidos tiende a reducir el atractivo del dólar frente a otras monedas. Esto puede favorecer a divisas de economías emergentes, incluido el peso chileno, especialmente cuando viene acompañado de un mejor desempeño de materias primas relevantes para Chile.

En este contexto, el dólar en Chile muestra una apertura más débil, reflejando tanto el ajuste externo del billete verde como la reacción del mercado a las nuevas expectativas sobre la trayectoria de tasas de la Reserva Federal.

Chile no tendrá datos económicos relevantes durante la jornada

En el plano local, no se publicarán datos económicos relevantes en Chile durante la jornada. Esto implica que el comportamiento del tipo de cambio estará determinado principalmente por factores externos, entre ellos la evolución del dólar global, las expectativas sobre la Fed y el desempeño del cobre en los mercados internacionales.

La ausencia de referencias macroeconómicas locales relevantes puede hacer que los inversionistas mantengan el foco en las señales provenientes de Estados Unidos y en los movimientos de las materias primas.

El cobre sube en la LME y entrega apoyo al peso chileno

Por su parte, el cobre sube cerca de 0,6% en la LME, apoyado por el cambio en las expectativas sobre la política monetaria de la Fed tras las débiles cifras de empleo en Estados Unidos.

Un panorama de tasas menos restrictivo mejora las perspectivas para la actividad económica global y, en consecuencia, para la demanda por metales industriales. En el caso de Chile, el cobre es un factor clave para el comportamiento del peso, debido a su relevancia dentro de las exportaciones del país.

El avance del cobre sigue siendo moderado

A pesar del repunte del cobre, el avance continúa siendo moderado. La normalización del tránsito comercial por el estrecho de Ormuz ha reducido parte de las preocupaciones sobre riesgos de oferta, limitando un alza más significativa en los precios del metal.

Aunque un entorno de menores tasas en Estados Unidos puede favorecer a los activos vinculados al crecimiento global, el mercado del cobre todavía enfrenta factores que restringen movimientos más pronunciados. La reducción de tensiones en rutas comerciales clave ha contribuido a contener las presiones alcistas sobre los precios.

Análisis técnico

El USDCLP en M15 continúa desarrollando una estructura de consolidación dentro del rango comprendido entre 922.9 y 925.1, después del fuerte impulso alcista que llevó al precio hasta 931.0. La media de 50 periodos sigue actuando como soporte dinámico y el tipo de cambio se mantiene por encima de la zona de 922.9, lo que mantiene un sesgo constructivo de corto plazo.



El RSI se ubica cerca de 50, reflejando un equilibrio entre compradores y vendedores, mientras el ADX continúa en niveles bajos, señal de una tendencia con poco impulso y mayor probabilidad de movimientos laterales antes del próximo quiebre. Mientras el precio conserve cierres sobre 922.9, el escenario favorece nuevos intentos hacia 925.1 y posteriormente 931.0. En cambio, una pérdida de 922.9 abriría espacio para una corrección hacia 918.2, nivel que representa el soporte más importante para mantener intacta la estructura alcista vigente.



Fuente: xStation5