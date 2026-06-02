Dólar Hoy en Chile: dólar cae hacia $887 por menor riesgo geopolítico y cobre al alza

- Los comentarios de Trump sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo provisional con Irán redujeron la prima de riesgo global, impulsando el apetito por monedas emergentes y debilitando al dólar.
- El cobre repunta hacia máximos de varias semanas, aportando respaldo adicional al peso chileno y compensando parcialmente la debilidad mostrada por algunos indicadores económicos locales.
- Tras perforar la zona de $888, el mercado se acerca al soporte clave de $883. Una ruptura de ese nivel podría extender la apreciación del peso chileno, mientras que una recuperación sobre $895 sería necesaria para aliviar el sesgo bajista actual.
- Los comentarios de Trump sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo provisional con Irán redujeron la prima de riesgo global, impulsando el apetito por monedas emergentes y debilitando al dólar.
- El cobre repunta hacia máximos de varias semanas, aportando respaldo adicional al peso chileno y compensando parcialmente la debilidad mostrada por algunos indicadores económicos locales.
- Tras perforar la zona de $888, el mercado se acerca al soporte clave de $883. Una ruptura de ese nivel podría extender la apreciación del peso chileno, mientras que una recuperación sobre $895 sería necesaria para aliviar el sesgo bajista actual.
El dólar en Chile retrocede hacia la zona de $887, en un contexto de mayor optimismo sobre una posible negociación vinculada a la guerra. El USDCLP baja mientras el petróleo corrige tras comentarios de Donald Trump, quien afirmó que sigue siendo optimista sobre la posibilidad de que Estados Unidos alcance un acuerdo de paz provisional durante la próxima semana.
Menor prima geopolítica favorece al peso chileno
La caída del petróleo refleja una menor prima de riesgo geopolítico, lo que ha favorecido el apetito por monedas emergentes. Para el peso chileno, el escenario externo ha sido más constructivo: una menor demanda de dólar, retroceso del crudo y una mejora en el sentimiento global hacia activos de mayor riesgo.
En el frente local, el cobre también entrega soporte. El metal se mantiene con mayor estabilidad y repunta hacia niveles no vistos desde mediados de mayo, compensando parcialmente la debilidad que han mostrado algunos indicadores recientes de la economía chilena. Bajo este contexto, la geopolítica sigue siendo el principal catalizador para el tipo de cambio durante la sesión.
Análisis técnico
En técnico, el USDCLP cae bajo la zona de $888 y se acerca al soporte clave de $883. Si el optimismo externo se mantiene, el peso chileno podría extender la apreciación hacia esa referencia; al alza, una recuperación sobre $895 aliviaría la presión bajista y podría devolver al par una zona de consolidación.
Fuente: xStation5
ÚLTIMA HORA: ¡Los datos JOLTS superan las expectativas!
El petróleo se mantiene a la espera mientras el mercado apuesta por la diplomacia
Dólar Hoy México: el peso mexicano recupera terreno tras tregua en Líbano y petróleo más débil
Análisis técnico: EURUSD se mantiene tranquilo pese a un dato de IPC subyacente más "caliente" en la Eurozona
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.