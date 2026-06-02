  
10:30 · 2 de junio de 2026

Dólar Hoy en Chile: dólar cae hacia $887 por menor riesgo geopolítico y cobre al alza

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Los comentarios de Trump sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo provisional con Irán redujeron la prima de riesgo global, impulsando el apetito por monedas emergentes y debilitando al dólar.
  • El cobre repunta hacia máximos de varias semanas, aportando respaldo adicional al peso chileno y compensando parcialmente la debilidad mostrada por algunos indicadores económicos locales.
  • Tras perforar la zona de $888, el mercado se acerca al soporte clave de $883. Una ruptura de ese nivel podría extender la apreciación del peso chileno, mientras que una recuperación sobre $895 sería necesaria para aliviar el sesgo bajista actual.

El dólar en Chile retrocede hacia la zona de $887, en un contexto de mayor optimismo sobre una posible negociación vinculada a la guerra. El USDCLP baja mientras el petróleo corrige tras comentarios de Donald Trump, quien afirmó que sigue siendo optimista sobre la posibilidad de que Estados Unidos alcance un acuerdo de paz provisional durante la próxima semana.

Menor prima geopolítica favorece al peso chileno

La caída del petróleo refleja una menor prima de riesgo geopolítico, lo que ha favorecido el apetito por monedas emergentes. Para el peso chileno, el escenario externo ha sido más constructivo: una menor demanda de dólar, retroceso del crudo y una mejora en el sentimiento global hacia activos de mayor riesgo.

En el frente local, el cobre también entrega soporte. El metal se mantiene con mayor estabilidad y repunta hacia niveles no vistos desde mediados de mayo, compensando parcialmente la debilidad que han mostrado algunos indicadores recientes de la economía chilena. Bajo este contexto, la geopolítica sigue siendo el principal catalizador para el tipo de cambio durante la sesión.

Análisis técnico

En técnico, el USDCLP cae bajo la zona de $888 y se acerca al soporte clave de $883. Si el optimismo externo se mantiene, el peso chileno podría extender la apreciación hacia esa referencia; al alza, una recuperación sobre $895 aliviaría la presión bajista y podría devolver al par una zona de consolidación.


Fuente: xStation5

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