Dólar Hoy en Chile: dólar cae ligeramente a $888 tras señales de tregua entre EE.UU. e Irán

El dólar en Chile cae ligeramente durante la apertura, ubicándose en torno a los 888 pesos por dólar, en medio de una moderación del dólar global tras señales de un posible avance diplomático entre Estados Unidos e Irán.

Reportes apuntan a que ambos países habrían alcanzado un acuerdo preliminar para extender el alto al fuego por 60 días e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, incluyendo además la posibilidad de normalizar gradualmente el tránsito por el Estrecho de Ormuz.

Aunque Donald Trump todavía no aprueba oficialmente los términos, el mercado reaccionó positivamente ante una eventual reducción del riesgo geopolítico y de las presiones inflacionarias asociadas al petróleo.

A esto se sumó un dato más débil de inflación PCE en Estados Unidos, que ayudó a aliviar parte de las expectativas de nuevas presiones inflacionarias, aunque el mercado sigue esperando que la Fed mantenga las tasas sin cambios durante un período prolongado.

El cobre corrige, pero mantiene soporte estructural

Por su parte, el cobre cae cerca de 0,6% en la LME, en una sesión de corrección tras las últimas alzas.

Sin embargo, el metal sigue respaldado por perspectivas estructurales de demanda ligadas a la inteligencia artificial, la expansión de centros de datos y la transición energética.

Además, continúan las preocupaciones sobre restricciones de oferta en Chile, donde algunas refinerías han debido ajustar capacidad productiva.

Datos económicos locales podrían mover el tipo de cambio

El mercado local también estará atento hoy a una batería de datos económicos en Chile, incluyendo desempleo, producción de cobre, actividad industrial y ventas minoristas.

Análisis técnico

El USDCLP cotiza en 889 en el gráfico de H1, manteniéndose bajo presión bajista luego de perder la zona de 894-896, que ahora actúa como resistencia inmediata, una recuperación sobre dicha zona ayudaría a aliviar el movimiento bajista y habilitar una posible subida hacia el siguiente soporte situado en 909. Por otro lado, el soporte inmediato está en 888, un quiebre sostenido en dicho soporte podría llevar al precio hacia los 883. El precio se ubica por debajo de ambas SMA, lo que refleja debilidad técnica en el corto plazo.



Fuente: xStation5



