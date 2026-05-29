El MEXComp corrige a diferencia de la gran mayoría de los Índices Accionarios Mundiales.

Hoy el MEXComp, el índice más importante de Mexico, muestra una corrección a mitad de la sesión, situándose en la zona de los 69,529 puntos. Este comportamiento contrasta con la mayoría de los índices internacionales, que mantienen una tendencia alcista impulsada por los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Para el mercado local, este movimiento representa un ajuste tras una racha de cuatro días consecutivos al alza. Una de las acciones que más ha arrastrado al índice a la baja es Grupo Financiero Banorte, que registra una corrección cercana al 6%. Aunque el 90% de las emisoras del IPC cotizan en terreno negativo, la caída de Banorte predomina en la sesión, reflejando tanto las secuelas del reciente recorte de calificación crediticia de Moody's a la deuda y la banca mexicana, como el ajuste técnico por su fecha ex-dividendo.

Niveles clave para el MEXComp

A pesar de este retroceso intradía, el MEXCopm mantiene intacta su estructura y su clara tendencia alcista de mediano plazo, respetando la directriz marcada desde inicios de 2025. Como se observa en el gráfico, el precio ha comenzado a comprimirse, por lo que será fundamental monitorear el comportamiento del mercado ante sus niveles clave: la resistencia más cercana en los 71,054 puntos y el soporte crítico en los 67,370 puntos, nivel que coincide con la directriz alcista actual. El quiebre definitivo de cualquiera de estas dos zonas definirá el siguiente movimiento estructural.



Fuente: xStation5

Presión regulatoria sobre el sector financiero

Adicionalmente al factor del dividendo y la presión de las calificadoras, el sector financiero en México enfrenta una revisión regulatoria relevante. En coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU., las autoridades mexicanas han activado un alertamiento preventivo de cara al próximo Mundial. Ante el flujo masivo de visitantes nacionales y extranjeros, se intensificará el monitoreo sobre depósitos y transferencias para mitigar riesgos de lavado de dinero y financiamiento ilícito, un factor normativo que añade presión operativa y sentimiento de cautela a todo el sector bancario.

Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.