Fuerte caída del CAD; los datos del PIB de Canadá asustan a los inversionistas

- El PIB de Canadá se contrajo un 0.1% en el primer trimestre de 2026, muy por debajo de las expectativas del mercado.
- La economía canadiense muestra señales de impacto por la guerra comercial con Estados Unidos, con una fuerte desaceleración de las exportaciones.
- El CAD cae con fuerza mientras aumentan las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte del Banco de Canadá.
- El PIB de Canadá se contrajo un 0.1% en el primer trimestre de 2026, muy por debajo de las expectativas del mercado.
- La economía canadiense muestra señales de impacto por la guerra comercial con Estados Unidos, con una fuerte desaceleración de las exportaciones.
- El CAD cae con fuerza mientras aumentan las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte del Banco de Canadá.
La economía de Canadá se contrajo un 0.1% en el primer trimestre de 2026, mientras que el mercado esperaba un crecimiento de hasta +1.5%. En términos mensuales, marzo registró una caída de 0.1% m/m (est. 0.0%), y el crecimiento anual del PIB fue de apenas 0.4% interanual en comparación con el 0.9% esperado. Los datos confirman que la economía canadiense está sintiendo cada vez más los efectos de la guerra comercial con Estados Unidos; las exportaciones se están desacelerando fuertemente y el consumo no está compensando las pérdidas. Esto abre la puerta a nuevos recortes de tasas por parte del Banco de Canadá, que ya había señalado una postura de cautela. El CAD bajo fuerte presión. El USDCAD se ha disparado.
Fuente: xStation5
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