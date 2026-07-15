Dólar Hoy en Chile: dólar cae mientras baja la presión inflacionaria en EE.UU.

El dólar en Chile hoy inicia la jornada a la baja, pese a una recuperación moderada del dólar a nivel global. El USDCLP retrocede en un contexto más favorable para monedas emergentes, luego de que los datos de inflación en Estados Unidos mostraran menores presiones de precios y redujeran las expectativas de una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal.

Menor inflación en EE.UU. modera las expectativas de tasas

La divisa estadounidense venía presionada por los datos de inflación publicados el martes, que mostraron una caída mensual de los precios y entregaron una señal favorable para el mercado. Aunque el dólar intentó recuperar terreno posteriormente, el movimiento se moderó tras los comentarios de la Reserva Federal, que advirtió que una sola cifra no es suficiente para confirmar una tendencia sostenida.

A esto se sumó el dato de inflación al productor, que también registró una variación mensual negativa y se ubicó por debajo de las previsiones. Esta combinación sugiere menores presiones inflacionarias en la economía estadounidense y reduce la necesidad de un ajuste inmediato de tasas, favoreciendo el apetito por monedas emergentes.

Cobre entrega soporte al peso chileno

En el plano local, el tipo de cambio ha encontrado presión bajista adicional por la recuperación del precio del cobre, uno de los principales soportes externos para el peso chileno. Mientras el metal mantenga una mejor dinámica, el mercado podría seguir dando algo de respaldo a la moneda local.

Bajo este escenario, el USDCLP continuará sensible a la evolución de las materias primas y a nuevas señales desde la política monetaria estadounidense. Para la jornada, se espera que el tipo de cambio oscile entre $918 y $927.

Análisis técnico

El USDCLP en el gráficode H1 cotiza en $923, luego del rebote en la resistencia en los niveles de $937-$939. El precio cotiza cercano al soporte inmediato situado en $922, un quiebre sostenido sobre dicho soporte podría generar una estructura bajista hasta el siguiente soporte marcado en $915. Por otro lado, la resistencia inmediata se ubica en torno a $926-$928, seguido por el siguiente nivel en $931, mientras que una recuperación sostenida podría llevar al precio nuevamente a la resistencia ubicada entre $937-$939.



Fuente: xStation5