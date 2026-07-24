Dólar Hoy en Chile: Dólar corrige mientras persiste la tensión geopolítica

El tipo de cambio abrió la jornada con una corrección desde el máximo alcanzado durante la sesión anterior, en un contexto marcado por el debilitamiento global del dólar tras la fortaleza observada en la jornada previa. Este movimiento refleja una moderación de la moneda estadounidense en los mercados internacionales, aunque el panorama continúa condicionado por factores de riesgo que mantienen la cautela entre los inversionistas.

El dólar retrocede mientras aumentan las presiones sobre los mercados

La apertura del mercado se produce en un escenario donde los rendimientos de corto plazo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continúan alcanzando nuevos máximos anuales. Este comportamiento se desarrolla en paralelo con un rápido incremento del precio del petróleo, situación que ha elevado la incertidumbre entre los participantes del mercado.

Durante la semana, la escalada de las tensiones geopolíticas ha sido el principal factor que ha condicionado el desempeño de los activos financieros. La ausencia de señales que indiquen una mejora en este frente ha mantenido la presión sobre los mercados de bonos y divisas, favoreciendo episodios de mayor aversión al riesgo y aumentando la demanda por activos considerados refugio.

Informes del Tesoro y nuevos aranceles generan atención

En la apertura también destacó la reacción del dólar tras la publicación de los informes del Tesoro de Estados Unidos sobre manipulación cambiaria. A ello se sumó el anuncio de nuevos aranceles generales de entre 10% y 12,5%, justificados por motivos relacionados con el trabajo forzoso y que serán aplicados a decenas de socios comerciales.

Estas medidas incrementan la atención sobre la política comercial estadounidense y podrían influir en el comportamiento de los mercados internacionales durante las próximas sesiones, especialmente si generan nuevas respuestas por parte de los países afectados.

Perspectivas para el tipo de cambio durante la jornada

Por el momento, la dinámica del mercado se mantiene relativamente estable y el comportamiento del tipo de cambio continúa condicionado principalmente por la moderación del dólar a nivel internacional.

A lo largo de la sesión, los inversionistas seguirán monitoreando cualquier novedad relacionada con el escenario geopolítico, ya que estos acontecimientos continúan siendo el principal catalizador para los movimientos de las monedas globales.

Bajo este contexto, se estima que el dólar en Chile fluctúe dentro de un rango aproximado de $939 y $948 por dólar durante la jornada.

Análisis técnico

El USDCLP en gráfico H1 cotiza cerca de $944-$945, luego de un fuerte impulso alcista que llevó al precio a la zona de $948-$949, que ahora actúa como resistencia inmediata. El primer soporte relevante aparece en $939-$937, zona que antes funcionó como resistencia y ahora podría actuar como soporte. Si el precio pierde ese rango, podría abrir espacio hacia $932-$933. Por otro lado, una ruptura sostenida sobre $948-$949 habilitaría una extensión hacia la zona de $950-$953.