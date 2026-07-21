Dólar Hoy en Chile: Dólar cotiza a $930 por cobre en máximos de cinco semanas

- El USDCLP abre a la baja, respaldado por el repunte del cobre y una menor demanda por el dólar como activo refugio.
- La evolución del conflicto en Medio Oriente sigue siendo el principal factor para el tipo de cambio, manteniendo elevada la sensibilidad a los titulares geopolíticos.
- El cobre alcanza máximos de cinco semanas, entregando soporte al peso chileno, con un rango esperado para el dólar entre $928 y $933.
- El USDCLP abre a la baja, respaldado por el repunte del cobre y una menor demanda por el dólar como activo refugio.
- La evolución del conflicto en Medio Oriente sigue siendo el principal factor para el tipo de cambio, manteniendo elevada la sensibilidad a los titulares geopolíticos.
- El cobre alcanza máximos de cinco semanas, entregando soporte al peso chileno, con un rango esperado para el dólar entre $928 y $933.
El dólar en Chile abre a la baja, en un contexto de mayor volatilidad global del dólar por la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente. El USDCLP retrocede mientras el peso chileno encuentra respaldo en el repunte del cobre, que alcanzó su nivel más alto de las últimas cinco semanas.
Geopolítica mantiene volatilidad en el dólar global
El mercado sigue atento a la evolución de las tensiones en Oriente Medio, donde la falta de avances concretos en las negociaciones ha aumentado el escepticismo. Aunque la volatilidad se ha moderado parcialmente por la estabilidad del petróleo, persisten presiones alcistas sobre los precios de la energía y el riesgo de una escalada mayor con Irán.
Aun así, continúa vigente la posibilidad de un nuevo alto el fuego impulsado por Donald Trump, lo que ha contenido parte de la demanda por dólar refugio. Esta combinación mantiene al tipo de cambio sensible a titulares geopolíticos y a cualquier cambio en las expectativas sobre suministro energético.
Cobre entrega soporte al peso chileno
En el ámbito local, el peso chileno encuentra apoyo en el buen desempeño del cobre, que sube hacia máximos de cinco semanas. El avance responde al endurecimiento de las condiciones del mercado físico en China y a interrupciones de suministro en importantes regiones productoras, factores que han mejorado la lectura para el metal.
Bajo este escenario, el USDCLP podría mantenerse relativamente estable durante la jornada, aunque condicionado por la geopolítica y la evolución de los precios de la energía. El rango estimado se ubica entre $928 y $933 por dólar.
Análisis técnico
El USDCLP en gráfico H1 en $931, manteniéndose sobre el soporte inmediato situado en $928, nivel que antes actuó como resistencia y ahora funciona como referencia clave de corto plazo. Si el precio logra sostenerse sobre esa zona, podría intentar nuevamente avanzar hacia $937-$939, resistencia relevante donde ya ha mostrado rechazo. Por otro lado, un quiebre sostenido en $928 podría llevar al precio al siguiente soporte situado en $922.
Por su parte, el Cobre se mantiene en iveles elevados, luego de dispararse desde 13.615 hasta su nivel actual en 13.776, mostrando un sesgo alcista en el corto plazo.
Fuente: xStation5
Apertura de Mercado en EE.UU.: Los semiconductores impulsan el rebote
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (21.07.2026)
Café en alerta: Sequía en Brasil, cambios de consumo y presión sobre los precios
Mercados a Observar Hoy: Bitcoin, Copper y AUDJPY (21.07.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.