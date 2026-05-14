Dólar Hoy en Chile: Dólar en Chile abre en $884 en sesión marcada por corrección del cobre

El dólar en Chile inicia la jornada con una baja moderada

El dólar en Chile abre con una caída de 0,2%, ubicándose en torno a los 884 pesos, en una jornada donde el mercado muestra algo más de calma tras las fuertes alzas recientes del dólar global.

Parte de este movimiento responde a una moderación en la demanda por activos refugio, mientras los inversionistas esperan novedades desde la próxima cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping.

Mercado atento a la cumbre entre Estados Unidos y China

El encuentro estará centrado principalmente en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, en un contexto donde el mercado sigue evaluando el impacto de las tensiones geopolíticas y comerciales sobre el crecimiento mundial.

Este escenario mantiene a los inversionistas atentos a cualquier señal que pueda modificar las expectativas sobre comercio internacional, actividad económica y apetito por riesgo.

El dólar global sigue respaldado por la política monetaria en Estados Unidos

A nivel internacional, el dólar continúa respaldado por expectativas de una política monetaria restrictiva en Estados Unidos.

Los últimos datos inflacionarios reforzaron la idea de que la Reserva Federal podría mantener tasas elevadas por más tiempo, especialmente ante las presiones derivadas del conflicto en Medio Oriente y el alza acumulada de los precios energéticos.

Este escenario ha mantenido cierta fortaleza estructural para la divisa estadounidense, aunque durante la apertura de hoy predomina una toma de utilidades y un tono algo más estable en los mercados globales.

El cobre retrocede tras su reciente rally

Por su parte, el cobre cae cerca de 1,2% durante la apertura, en medio de correcciones técnicas tras el importante rally registrado este mes.

Aun así, el metal sigue mostrando fundamentos sólidos de largo plazo, apoyados por la creciente demanda vinculada a inteligencia artificial, centros de datos, electrificación y transición energética.

Además, persisten preocupaciones sobre la oferta global debido a restricciones en el suministro de ácido sulfúrico y disrupciones productivas relacionadas con Medio Oriente.



Fuente: xStation5

Análisis técnico

El USDCLP en el gráfico de M15 cotiza ligeramente por debajo de la SMA de 50 períodos, que está situada en los $892. En el corto plazo muestra una correción tras el rechazo en los $902, lo que llevó a su nivel actual rondando los $891 en un canal bajista. Las resistencias inmediatas se ubican en $894 y posteriormente en la zona de $897-898, mientras que los soportes más cercanos aparecen en $883 y $880. Hasta que el precio no recupere la zona de $897–898, el sesgo continuará siendo bajista.

Por otro lado, el RSI muestra una recuperación moderada y se sitúa en los 56 puntos, reflejando una mejora gradual en el momentum comprador tras el rebote reciente, aunque todavía sin dar señal alcista sólida en el corto plazo.



Fuente: xStation5