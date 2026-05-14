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11:54 · 14 de mayo de 2026

ÚLTIMA HORA: El gas natural sube tras la publicación de datos de la EIA en EE.UU.

La EIA informó que las reservas semanales de gas natural en EE.UU. aumentaron en 85 BCF, ligeramente por debajo del consenso del mercado de 87 BCF, aunque muy por encima de la lectura previa de 63 BCF, lo que representa un incremento semanal de inventarios de 3,85%. Aunque las reservas aumentaron menos de lo esperado, una desviación ligeramente “alcista” frente a las previsiones, los precios del gas natural han reaccionado con un avance superior al 1%.


Fuente: xStation5

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