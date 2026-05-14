Dólar Hoy México: la cumbre Trump-Xi mantiene al peso mexicano en zona de espera

El peso mexicano transcurre este jueves en una sesión de baja volatilidad sin catalizadores domésticos propios, con el USD/MXN consolidando en torno a los 17.21 pesos. El foco del mercado está en dos eventos externos que definen el marco de riesgo de la semana: el summit de dos días entre Trump y Xi Jinping, que puede tener consecuencias directas sobre los flujos hacia mercados emergentes, y las declaraciones del secretario de Economía Marcelo Ebrard admitiendo que la revisión del T-MEC no tendrá un cierre rápido. Esa combinación, sin datos locales que generen momentum propio, mantiene al tipo de cambio en modo de espera dentro de un rango técnico ajustado.

Retail Sales y el cuadro macro de EE.UU.

Las ventas minoristas de abril en EE.UU. crecieron 0.5% mensual, en línea con el consenso y siguiendo una revisión a la baja del dato de marzo desde 1.7% hasta 1.6%. El componente central, que excluye automóviles y gasolina y alimenta directamente los cálculos del PIB, también creció 0.5%, señal de que el gasto del consumidor mantiene resiliencia a pesar de los precios elevados de energía. El componente de mayor alza fue el de gasolineras con +2.8%, reflejo directo del alza de los precios del combustible vinculada al conflicto en Medio Oriente.

El diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Fuente: Tradingeconomics.

El dato se suma a los de IPC y PPI de esta semana, ambos con sorpresas al alza, configurando un cuadro de presiones inflacionarias renovadas. Los mercados descartan ya cualquier recorte de la Fed en 2026 y descuentan aproximadamente un 28% de probabilidad de un alza de 25 puntos base en diciembre. Ese escenario es relevante para el peso mexicano porque reduce el diferencial de tasas esperado entre México y EE.UU. en el segundo semestre, con Banxico en pausa en 6.50% y la Fed potencialmente subiendo, el margen de carry trade disponible se achica.

El petróleo WTI cotiza cerca de los 100 dólares por barril con señales mixtas desde Medio Oriente, Reuters reportó que aproximadamente 30 embarcaciones cruzaron el Estrecho de Ormuz en las últimas horas y que Irán ha comenzado a permitir el tránsito de algunos buques chinos. El secretario de Estado Marco Rubio instó a China a usar su influencia sobre Irán para reabrir el estrecho de forma más amplia. Si esas señales se consolidan, el alivio en los precios energéticos reduciría la presión inflacionaria global y podría abrir espacio para que la Fed retome la discusión sobre recortes, escenario favorable para el peso.

El T-MEC y la incertidumbre comercial de largo plazo

El factor más relevante para el peso mexicano en el mediano plazo es el comentario de Ebrard en el foro de El Financiero. El secretario de Economía reconoció que la revisión del T-MEC no tendrá un cierre rápido y adelantó que el escenario más probable apunta a revisiones periódicas, posiblemente anuales, durante los próximos diez años. "No preveo un escenario de cierre muy pronto", dijo, echando por tierra la posibilidad de un acuerdo para el 1 de julio que algunos sectores seguían contemplando.

El peso mexicano (USDMXN) se ha beneficiado en los últimos meses de la narrativa de nearshoring y del estatus de México como principal socio comercial de EE.UU., factores que dependen en parte de la certidumbre jurídica que otorga el tratado. Una revisión abierta, sin plazos definidos y potencialmente anual, no elimina esas ventajas pero introduce un factor permanente de incertidumbre que puede limitar la apreciación adicional del peso en los tramos de mayor apetito por riesgo.

Ebrard destacó que las exportaciones mexicanas siguen creciendo pese a los aranceles y que México mantiene condiciones relativas mejores que China, Corea del Sur o Japón. También mencionó inversiones de Nvidia en Guadalajara y el plan de Cisco de traer 300 empresas tecnológicas, argumentos que apuntan a que el país puede capitalizar la relocalización de cadenas industriales. Pero el mercado de divisas descuenta las expectativas, no las intenciones, y una negociación sin fecha de cierre es un activo difícil de valorar.

Análisis técnico del USD/MXN

El gráfico de 15 minutos muestra al par en 17.2184, por encima de la SMA(50) y de la SMA(200), ambas actuando como soporte dinámico activo. El RSI está en zona moderadamente alcista sin sobrecompra, y el MACD positivo con histograma creciente confirma momentum al alza de corto plazo.

Los dos triángulos naranjas visibles en el gráfico señalan fases de consolidación antes de un breakout, con la más reciente resolviendo al alza desde la zona del rectángulo de soporte en torno a 17.1962. Resistencia inmediata en 17.2508, nivel que de superarse apunta hacia 17.2790 y luego 17.3193. Soporte en 17.1962 y segunda referencia en 17.1554. El canal bajista azul impone un techo descendente cerca de 17.27-17.28, lo que implica que cualquier impulso alcista del dólar encontrará presión vendedora en esa zona mientras no haya un catalizador que cambie el sesgo fundamental.

Fuente: xStation5.