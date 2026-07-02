Dólar Hoy en Chile: Dólar volátil tras débil dato de empleo en EE.UU.

- El débil informe de empleo en Estados Unidos debilitó al dólar al reducir las expectativas de una Reserva Federal más restrictiva y favorecer a las monedas emergentes
- La fragilidad de la economía chilena persiste por la continuidad de la contracción del Imacec aunque en esta jornada predomina el impacto del escenario internacional
- La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses podría impulsar al USDCLP hacia la zona de $910 a $912 mientras $925 se mantiene como resistencia inmediata
- El débil informe de empleo en Estados Unidos debilitó al dólar al reducir las expectativas de una Reserva Federal más restrictiva y favorecer a las monedas emergentes
- La fragilidad de la economía chilena persiste por la continuidad de la contracción del Imacec aunque en esta jornada predomina el impacto del escenario internacional
- La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses podría impulsar al USDCLP hacia la zona de $910 a $912 mientras $925 se mantiene como resistencia inmediata
El dólar en Chile hoy registra una fuerte corrección a la baja, tras una sesión previa marcada por presión alcista. El USDCLP retrocede en línea con el debilitamiento global del dólar, luego de que los datos de empleo en Estados Unidos redujeran la expectativa de una Reserva Federal más restrictiva y provocaran una caída en los rendimientos de los bonos.
Empleo débil en EE.UU. golpea al dólar global
El principal catalizador de la jornada fue el informe laboral de Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas aumentaron solo en 57.000 empleos en junio, muy por debajo de las expectativas del mercado y marcando su dato más débil desde febrero. Aunque la tasa de desempleo bajó a 4,2%, la lectura se vio influida por una menor participación laboral, lo que matiza la aparente fortaleza del dato.
La composición del empleo también mostró señales de deterioro, especialmente en los puestos de tiempo completo, que cayeron hacia niveles no vistos desde 2024. Para el mercado, esto apunta a un mercado laboral estable, pero con menor tracción estructural, reduciendo la presión para que la Fed mantenga un tono más restrictivo. La reacción fue inmediata: caída en los rendimientos de los bonos, debilidad del dólar y recuperación de monedas emergentes como el peso chileno
Imacec débil limita el soporte local, pero domina el factor externo
En el plano local, la economía chilena sigue mostrando señales de fragilidad. El Imacec acumula cinco meses consecutivos de contracción, lo que resta soporte fundamental al peso y mantiene dudas sobre el dinamismo de la actividad. Sin embargo, en la sesión actual el factor dominante es externo: la caída generalizada del dólar ha compensado la debilidad local y ha favorecido una apreciación del peso chileno.
Análisis técnico
De cara al resto de la jornada, el tipo de cambio debería seguir absorbiendo la menor presión del dólar global. Si se mantiene la caída en los rendimientos de EE.UU. y el apetito por emergentes mejora, el USDCLP podría acercarse a la zona de $910–$912. El soporte inmediato se sitúa en $912, mientras que la resistencia inmediata en $925.
Fuente: xStation5
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