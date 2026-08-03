Dólar hoy en Chile: el dólar cae tras Imacec de 2,4% y mejora en minería

El dólar (USDCLP) en Chile hoy inicia la sesión con una tendencia bajista y se mueve bajo presión hacia el rango comprendido entre $920 y $928, favoreciendo al peso chileno después de conocerse un dato de actividad económica mejor de lo esperado. El tipo de cambio retrocede luego de que el Indicador Mensual de Actividad Económica, Imacec, correspondiente a junio creciera 2,4% anual, mostrando una recuperación relevante frente a la contracción de 0,9% registrada previamente.

El resultado reduce el riesgo de una desaceleración más profunda de la economía local y mejora la percepción de los inversionistas sobre la evolución de la actividad durante los próximos meses.

Imacec sorprende al alza y entrega soporte al peso chileno

El dato de actividad económica mostró una mejora significativa para la economía chilena. El avance anual de 2,4% estuvo impulsado principalmente por la minería, especialmente por una mayor producción de cobre. En meses anteriores, este sector había sido uno de los principales factores de arrastre para la actividad. Su recuperación cambia la lectura de corto plazo sobre la economía, ya que sugiere que una parte importante de la debilidad reciente estaba concentrada en factores productivos específicos y no necesariamente en una caída transversal de todos los sectores.

Fuente: Banco Central de Chile.

La recuperación de la actividad minera resulta especialmente relevante para el mercado cambiario debido al peso que tiene la producción y exportación de cobre dentro de la economía nacional. Un mejor desempeño del sector puede favorecer el ingreso de divisas y entregar soporte adicional al peso chileno. Además de la minería, destacó el mejor desempeño del comercio, apoyado por las ventas mayoristas, la comercialización de alimentos, la venta de vehículos y el crecimiento de las plataformas de venta online. Los servicios también realizaron una contribución positiva al resultado del Imacec, ampliando las señales de recuperación más allá de la producción minera.

En conjunto, las cifras reflejan un mayor dinamismo de la actividad económica y entregan soporte al peso chileno. Sin embargo, el mercado continuará atento a la capacidad de esta recuperación para sostenerse durante el segundo semestre y extenderse hacia sectores no mineros.

Una mejora más transversal permitiría reducir los temores asociados a una desaceleración económica y podría fortalecer la demanda por activos locales.

Dólar global se mantiene firme, pero el factor local domina la apertura

A nivel internacional, el dólar global se mantiene firme frente a la mayoría de las principales monedas, con excepción del yen japonés. La moneda de Japón se fortaleció después de conocerse una posible coordinación entre las autoridades japonesas y estadounidenses para contener movimientos excesivos dentro del mercado cambiario.

La incertidumbre geopolítica también continúa generando cautela entre los inversionistas, en una semana marcada por la publicación de datos relevantes relacionados con el mercado laboral de Estados Unidos. Estas cifras serán observadas con atención debido a su posible impacto sobre las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal y sobre la evolución internacional del dólar.

El factor local impulsa la caída del dólar en Chile

Pese a un entorno internacional más mixto y a la firmeza del dólar global, el factor local domina la apertura del dólar en Chile. La sorpresa positiva del Imacec mejora la percepción sobre la economía chilena y permite que el peso gane terreno durante las primeras operaciones de la jornada. El crecimiento de la actividad, acompañado por una recuperación de la minería, el comercio y los servicios, reduce parcialmente los temores de una desaceleración más profunda y fortalece la posición de la moneda local frente al dólar.

Proyección del tipo de cambio en Chile para la sesión

Bajo este escenario, el tipo de cambio podría mantener una presión bajista durante la sesión y fluctuar en torno al rango de $920 a $928 por dólar. La permanencia dentro de este rango dependerá tanto de la reacción del mercado al Imacec como de la evolución del dólar internacional, los precios de las materias primas y las nuevas señales provenientes de la economía estadounidense.

Mientras el dato local continúe dominando las operaciones, el peso chileno podría conservar parte de su fortaleza. No obstante, un aumento de la aversión al riesgo internacional o una apreciación adicional del dólar global podría limitar las caídas del tipo de cambio.

En gráfico de 15 minutos, el USD/CLP intenta estabilizarse tras el rebote desde 921,80, aunque todavía enfrenta una estructura técnica desafiante. El precio recuperó la zona de 924,95 y busca consolidarse sobre 926,64, mientras la media móvil de 50 periodos continúa descendiendo y actúa como resistencia dinámica. Un cierre sostenido por encima de 926,64 permitiría un nuevo intento hacia la confluencia de resistencias entre 928,58 y 930,19, donde además pasa la directriz alcista de mediano plazo. Si logra superar esa franja, el siguiente objetivo se ubica en 935,29. Por el lado bajista, un rechazo bajo 926,64 mantendría vigente el riesgo de volver a probar 921,80, con 918,24 como siguiente soporte relevante. El RSI permanece en terreno neutral y el ADX continúa en niveles bajos, reflejando que el mercado sigue en una fase de consolidación y que aún falta un aumento del impulso para confirmar la próxima dirección del tipo de cambio. Fuente: xStation5.