El ISM manufacturero de EE. UU. supera ampliamente las expectativas

ISM manufacturero de EE. UU. en julio: 55,6 (estimación: 53,9; anterior: 53,3)

Precios pagados: 71,1 (estimación: 71,0; anterior: 73,0)

71,1 (estimación: 71,0; anterior: 73,0) Nuevos pedidos: 56,7 (estimación: 56,7; anterior: 56,0)

56,7 (estimación: 56,7; anterior: 56,0) Empleo: 52,8 (estimación: 50,0; anterior: 49,7)

El índice ISM manufacturero de julio, situado en 55,6, se ubicó muy por encima de la estimación de 53,9 y del registro de junio de 53,3, marcando un máximo de cuatro años y señalando que la actividad fabril estadounidense se está acelerando con fuerza, en lugar de limitarse a estabilizarse.

Sólida sorpresa positiva en todos los componentes

Todos los principales subcomponentes superaron las expectativas o igualaron un consenso sólido: el índice de precios pagados, en 71,1, se mantuvo ligeramente por encima de la estimación de 71,0; el empleo saltó hasta 52,8 frente a una previsión de 50,0, entrando claramente en terreno expansivo; y los nuevos pedidos se mantuvieron firmes en 56,7, exactamente en línea con las expectativas. El repunte del empleo es especialmente destacable, dado que las nóminas manufactureras se habían contraído durante gran parte del año, con el índice por debajo de 50 tan recientemente como en junio, cuando se situó en 49,7. ismworld+2

¿Qué significa para la Reserva Federal?

Históricamente, una lectura de precios pagados superior a 70 ha sido una señal de alerta temprana sobre una aceleración de la inflación a nivel de los productores, generalmente anticipándose entre uno y tres meses al IPC y al IPP, y precediendo cambios más restrictivos en la comunicación de la Reserva Federal. Combinado con un PMI general en máximos de cuatro años y un empleo que vuelve a entrar en terreno expansivo, este conjunto de datos refuerza la narrativa de una «economía resiliente e inflación persistente», que ha llevado a la Reserva Federal a mantener la cautela respecto a los recortes de tasas.

El análisis de TD Economics sobre el informe del mes anterior ya advertía que las lecturas persistentemente elevadas de precios pagados «mantienen cautelosos a los responsables de la política monetaria, limitando el margen para una flexibilización monetaria a corto plazo», una dinámica que este informe más sólido de julio no hace sino reforzar. economics.td+1

En resumen, se trata de un dato de carácter restrictivo: un crecimiento sólido, acompañado de un empleo firme y una inflación elevada en los precios de los insumos, proporciona a la Reserva Federal margen para mantener las tasas en niveles altos durante más tiempo, en lugar de acelerar cualquier ciclo de flexibilización monetaria.

¿Qué significa para el dólar estadounidense?

Históricamente, un dato del ISM que supera el consenso por un margen tan amplio se interpreta como positivo para el dólar estadounidense, ya que reduce las expectativas de recortes de tasas a corto plazo y destaca el mejor desempeño económico de Estados Unidos frente a otros mercados desarrollados.

La combinación de una cifra general en máximos de cuatro años, un empleo en terreno expansivo y presiones persistentes sobre los precios proporciona un impulso fundamental al dólar, especialmente frente a las monedas de países cuyos bancos centrales siguen una trayectoria más clara de flexibilización monetaria.

Los mercados deberán observar si esto se traduce en una reevaluación de los futuros sobre las tasas de los fondos federales. Si los operadores retrasan aún más las expectativas sobre el momento de los recortes, la fortaleza del dólar estadounidense podría extenderse frente a las monedas del G10 durante las sesiones posteriores a la publicación.

El dólar estadounidense sube ligeramente tras la publicación.