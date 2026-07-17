Dólar Hoy en Chile: el dólar recupera fuerza mientras el cobre retrocede

El dólar en Chile opera con una importante subida de aproximadamente 0,8%, impulsado principalmente por un renovado fortalecimiento del billete verde en los mercados internacionales. El movimiento responde a un contexto de creciente aversión al riesgo, donde los inversionistas buscan activos considerados refugio frente al aumento de las tensiones geopolíticas.

Durante la semana, la inflación en Estados Unidos sorprendió positivamente al ubicarse por debajo de las expectativas del mercado, lo que inicialmente reforzó las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) tendría menos presión para mantener una política monetaria restrictiva.

Sin embargo, este escenario cambió rápidamente tras la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, situación que volvió a instalar la preocupación por un eventual incremento en los precios de la energía y sus posibles efectos sobre la inflación mundial.

Conflicto en Medio Oriente mantiene la presión sobre la Reserva Federal

El recrudecimiento de las tensiones geopolíticas ha llevado a los mercados a reconsiderar las perspectivas para la política monetaria estadounidense.

Aunque la moderación de la inflación abría espacio para que la Reserva Federal adoptara una postura más flexible, el riesgo de que el conflicto impulse los precios del petróleo y otras materias primas mantiene vigente la posibilidad de que las presiones inflacionarias vuelvan a intensificarse.

En consecuencia, el mercado estima que la Fed podría mantener las tasas de interés elevadas durante un período más prolongado, fortaleciendo así al dólar frente a otras monedas internacionales.

Sin datos económicos relevantes en Chile durante la jornada

En el plano local, la agenda económica se mantiene completamente despejada, ya que no se publicarán indicadores económicos relevantes en Chile durante la jornada.

Esto deja al tipo de cambio principalmente influenciado por factores externos, especialmente por la evolución del dólar a nivel global, los acontecimientos geopolíticos y el comportamiento del mercado de materias primas.

El cobre cae por el deterioro del apetito por riesgo

Por otra parte, el cobre registra una caída cercana al 0,9% en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

La baja responde principalmente al deterioro del apetito por riesgo de los inversionistas tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente. Además, la expectativa de que los principales bancos centrales mantengan tasas de interés altas durante más tiempo continúa afectando las perspectivas de crecimiento económico y, con ello, la demanda por metales industriales.

Problemas de oferta limitan las pérdidas del cobre

A pesar del retroceso, las caídas del cobre han sido parcialmente contenidas por las preocupaciones en torno a la oferta.

Un fuerte temporal afectó recientemente operaciones e infraestructura minera en Chile, principal productor mundial del metal, generando incertidumbre respecto a la disponibilidad futura del suministro. Este factor ha contribuido a moderar la presión bajista sobre el precio del cobre, compensando parcialmente el impacto negativo derivado del menor apetito por riesgo en los mercados internacionales.

Análisis técnico

En gráfico de 15 minutos, el USD/CLP rompe con fuerza el rango lateral que había dominado las últimas sesiones y alcanza la resistencia de 933,93, nivel que coincide con un máximo previo relevante. El impulso viene acompañado por un fuerte aumento del ADX y un RSI que entra en zona de sobrecompra, reflejando un movimiento con elevada intensidad, aunque susceptible a una pausa de corto plazo. Si el tipo de cambio logra consolidarse sobre 933,93, el siguiente objetivo técnico se ubica en 938,36. En caso de rechazo, el primer soporte relevante aparece en 926,14, mientras que una caída bajo ese nivel dejaría expuesto el piso del rango previo en 921,94.



Fuente: xStation5