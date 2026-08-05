Dólar hoy en Chile: el dólar se acerca a $900 por debilidad global del dólar y cobre fuerte

El dólar en Chile hoy abre a la baja y se acerca a la zona de $900 por dólar, en un contexto de debilidad generalizada de la moneda estadounidense a nivel global. El USDCLP retrocede mientras las divisas del G10 y las monedas emergentes ganan terreno, apoyadas por menores precios de la energía, mayor previsibilidad económica y datos laborales más débiles en Estados Unidos.

Datos de empleo en EE.UU. reducen presión sobre la Fed

El principal driver externo sigue siendo el debilitamiento del dólar. Los últimos datos de Estados Unidos mostraron una desaceleración del mercado laboral mayor a la prevista, lo que reduce la necesidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva durante un periodo prolongado.

Este escenario ha favorecido la caída de los rendimientos y ha mejorado el apetito por monedas emergentes. A esto se suma un entorno de precios de energía más contenidos, que ayuda a moderar las presiones inflacionarias globales y reduce parte de la demanda defensiva por dólar.

Cobre cerca de máximos históricos apoya al peso chileno

En el plano local, el peso chileno también encuentra respaldo en el buen desempeño del cobre, que se mantiene cerca de máximos históricos. Para Chile, un cobre fuerte mejora la lectura sobre ingresos externos y entrega soporte adicional a la moneda local.

Los indicadores económicos recientes también han mostrado un mejor tono, reforzando la percepción de mayor estabilidad para la economía chilena. Si esta dinámica continúa, el tipo de cambio podría seguir presionado a la baja y acercarse a la zona de $900 por dólar durante la sesión.

Fuente: xStation5.