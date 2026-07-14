Dólar Hoy en Chile: peso chileno retrocede ante el aumento del riesgo global

El dólar en Chile cotiza al alza en una sesión marcada por la volatilidad geopolítica y por una mayor cautela entre los inversionistas internacionales. Durante el fin de semana, el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán elevó la prima de riesgo a nivel global y aumentó la preocupación por una eventual escalada del conflicto en Oriente Medio.

A pesar del incremento inicial de la incertidumbre, los mercados financieros se han mantenido relativamente estables. Este comportamiento ha estado apoyado principalmente por el tono moderado adoptado por las autoridades iraníes y estadounidenses, cuyas declaraciones han contribuido a limitar la aversión al riesgo.

Declaraciones de Irán moderan la preocupación de los mercados

El ministro de Asuntos Exteriores iraní señaló que las acciones defensivas de Irán se concentran exclusivamente en bases militares. Además, indicó que el contacto con los mediadores continúa, lo que ha sido interpretado por los mercados como una señal de que todavía existen canales diplomáticos abiertos.

Estas declaraciones han reducido parcialmente el temor a que el conflicto se extienda rápidamente hacia otros objetivos o regiones. En consecuencia, los inversionistas han mantenido una postura cautelosa, aunque sin realizar movimientos generalizados hacia activos considerados como refugio.

Estrecho de Ormuz permanece operativo

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que el tránsito por el estrecho de Ormuz se mantiene operativo.

La continuidad de las operaciones en esta vía estratégica ha contribuido a contener la preocupación de los mercados, especialmente debido a su relevancia para el transporte internacional de petróleo y otros productos energéticos.

Este escenario ha permitido mantener relativamente estables tanto al dólar global como a los precios de la energía, pese a la persistencia de la volatilidad geopolítica y al riesgo de nuevos acontecimientos durante las próximas jornadas.

Peso chileno muestra mayor sensibilidad al escenario internacional

Aunque los principales mercados internacionales han logrado conservar cierta estabilidad, las monedas emergentes han mostrado una mayor sensibilidad frente al aumento de la incertidumbre.

En este contexto, el peso chileno ha registrado una depreciación frente al dólar, impulsando al alza el tipo de cambio durante la sesión.

Las divisas de economías emergentes suelen verse más afectadas durante los periodos de tensión internacional, debido a que los inversionistas tienden a reducir su exposición a activos considerados de mayor riesgo.

Cobre entrega cierto respaldo a la moneda chilena

En el ámbito local, las principales variables económicas se han mantenido estables. Al mismo tiempo, el precio del cobre también ha reaccionado a los acontecimientos registrados en Oriente Medio.

El comportamiento del principal producto de exportación de Chile ha brindado cierto respaldo a la moneda nacional, limitando parcialmente la depreciación del peso frente al dólar.

Sin embargo, la evolución del tipo de cambio continúa condicionada principalmente por los titulares relacionados con el conflicto entre Estados Unidos e Irán y por los cambios en la percepción global de riesgo.

Inflación de Estados Unidos podría generar nueva volatilidad

Además de los acontecimientos en Oriente Medio, la atención de los inversionistas se concentrará en los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán mañana.

Estas cifras podrían generar un nuevo episodio de volatilidad en el mercado cambiario, debido a su relevancia para las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria estadounidense.

Un resultado diferente a las previsiones del mercado podría provocar movimientos en el dólar global, en las tasas de interés y en las monedas emergentes, incluyendo el peso chileno.

Por este motivo, el tipo de cambio podría mantenerse expuesto a variaciones significativas tanto por factores geopolíticos como por la publicación de indicadores económicos internacionales.

Perspectivas para el dólar en Chile

El mercado cambiario enfrenta una sesión en la que predomina la cautela. Aunque las declaraciones moderadas de Irán y la continuidad del tránsito por el estrecho de Ormuz han contribuido a contener la aversión global al riesgo, las monedas emergentes continúan mostrando una mayor vulnerabilidad.

El peso chileno encuentra cierto respaldo en el comportamiento del cobre y en la estabilidad de las principales variables locales. No obstante, la dirección del dólar en Chile seguirá dependiendo de los titulares geopolíticos y de los próximos datos de inflación estadounidense.

Análisis técnico

El USDCLP cotiza en $925 en el gráfico de H1, luego de rebotar y marcar un nuevo soporte inmediato situado en $923, un movimiento sostenido en dicha área podría llevar al precio al siguiente soporte relevante en la zona de $912-$915. Por otro lado, un movimiento al alza llevaría al precio a la resistencia inmediata situada en $931, una subida sostenida sobre dicho nivel podría devolver al precio a tener un sesgo alcista.



Fuente: xStation5