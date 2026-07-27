Dólar Hoy en Chile: se acerca a $940 por menor riesgo geopolítico y repunte del cobre

El dólar en Chile hoy inicia la semana con presión bajista y se acerca a la zona de $940, en un contexto marcado por la expectativa de las próximas decisiones de política monetaria del Banco Central de Chile y de la Reserva Federal. El USDCLP corrige mientras la menor prima de riesgo geopolítico debilita al dólar global y favorece los flujos hacia monedas emergentes.

Menor tensión geopolítica debilita al dólar global

El principal driver de la jornada viene desde el frente internacional. La suspensión de los ataques estadounidenses contra Irán redujo la percepción de riesgo en Medio Oriente, moderó el precio del petróleo y presionó a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro. Esta combinación ha debilitado al dólar a nivel global y ha mejorado el apetito por monedas emergentes, incluido el peso chileno.

La atención seguirá puesta en la evolución geopolítica, especialmente si nuevos antecedentes confirman una menor probabilidad de escalada. En paralelo, la semana estará condicionada por las decisiones de política monetaria de la Fed y del Banco Central de Chile, eventos que podrían aumentar la volatilidad del tipo de cambio.

Cobre entrega soporte adicional al peso chileno

A nivel local, el repunte del cobre también favorece al peso chileno. El metal ha recuperado gran parte de las pérdidas registradas el 22 de julio y muestra una mejora en su tendencia reciente, lo que entrega soporte adicional a la moneda local en una sesión dominada por factores externos.

Análisis técnico

Bajo este escenario, no se descarta que el USDCLP se acerque a la zona de $940 por dólar, siempre que se mantenga la menor presión geopolítica y el dólar global continúe debilitándose. En técnico, el cruce retrocede desde la zona de $949 y encuentra soporte inmediato en $939–$937; una pérdida de esa área podría abrir espacio hacia $932, mientras que una recuperación sobre $949 reactivaría presión alcista.



Fuente: xStation5