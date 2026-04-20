Dólar Hoy en Chile: sube hacia $885 por renovada tensión en Medio Oriente y repunte del dólar global

El dólar en Chile inicia la jornada de este 20 de abril con un impulso alcista, acercándose a la zona de $883-$885, en un movimiento que responde a un deterioro del sentimiento global tras los eventos del fin de semana. La divisa estadounidense vuelve a fortalecerse como activo refugio, en un contexto donde el mercado comienza a cuestionar la sostenibilidad de la tregua en Medio Oriente.

Este rebote se produce luego de varias sesiones de caída, donde el tipo de cambio había retrocedido desde niveles cercanos a $900 hasta la zona de $880, reflejando una compresión de la prima de riesgo geopolítico. Sin embargo, el escenario vuelve a tensionarse ante la proximidad del fin del alto el fuego, lo que ha generado una recomposición de posiciones hacia el dólar. En este contexto, el mercado cambiario chileno vuelve a evidenciar su alta sensibilidad a factores externos, donde el flujo global domina completamente la dinámica del tipo de cambio en ausencia de catalizadores locales relevantes.

El mercado vuelve a incorporar riesgo de escalada

El foco de los inversionistas sigue estando en la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, donde el tono del mercado ha cambiado nuevamente hacia una mayor cautela. La cercanía del término del alto el fuego ha reintroducido la incertidumbre, especialmente ante la falta de un acuerdo definitivo entre las partes.

Si bien durante la semana pasada se había instalado una declaración de desescalada, apoyada por la reapertura del estrecho de Ormuz, el mercado ahora comienza a internalizar que el conflicto sigue abierto y que los avances diplomáticos podrían no ser suficientes para evitar nuevos episodios de tensión.

Este cambio de percepción es importante, ya que reactiva la demanda por activos refugio como el dólar, fortaleciendo la divisa a nivel global y presionando al alza al tipo de cambio en economías emergentes. En este entorno, cada titular vuelve a ser determinante, elevando la volatilidad y limitando la visibilidad de corto plazo.

Cobre retrocede y reduce piso para el peso chileno

En el plano local, el cobre muestra una leve caída en la apertura, lo que reduce uno de los principales soportes recientes para el peso chileno. Si bien el metal venía de una semana positiva, con avances cercanos al 3%, el retroceso actual refleja cierta toma de utilidades en un contexto de mayor cautela global.A pesar de esta corrección, el cobre se mantiene en niveles elevados, en torno a los US$6,0 por libra, lo que sigue siendo consistente con fundamentos estructurales sólidos vinculados a la demanda de largo plazo. No obstante, en el corto plazo, su capacidad de influir en el tipo de cambio se ve opacada por factores financieros y geopolíticos.

Este cambio en la dinámica es relevante, ya que muestra que el peso chileno pierde parte de su soporte fundamental en momentos donde el riesgo global aumenta, quedando más expuesto a movimientos del dólar internacional.

Análisis técnico

USDCLP (M15)



Fuente: xStation

El precio del USDCLP en M15 mantiene una estructura bajista de corto plazo tras la ruptura del rango previo y la aceleración impulsiva que llevó al precio hacia la zona de 875–870, donde aparece una reacción compradora. El rebote actual se desarrolla desde esa zona de soporte, recuperando la media móvil, aunque el precio aún se mantiene dentro de un contexto de máximos descendentes. Las bandas de Bollinger muestran una expansión durante la caída y una posterior contracción, lo que sugiere fase de consolidación tras el impulso bajista.

El RSI abandona niveles cercanos a sobreventa y se aproxima a la zona media-alta, reflejando pérdida de presión vendedora en el corto plazo, mientras el MACD acompaña con cruce alcista y aumento progresivo del histograma. Sin embargo, el movimiento se desarrolla dentro de una estructura correctiva, con el precio reaccionando hacia zonas de oferta previas donde podría volver a aparecer presión vendedora, manteniendo la direccionalidad general condicionada por la secuencia previa.