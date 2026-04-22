Dólar Hoy en Chile: sube hacia $890 tras extensión del alto el fuego con Irán y fortaleza del consumo en EE.UU.

El dólar en Chile inicia la jornada de este 22 de abril con relativa estabilidad, pero manteniendo un sesgo alcista, cotizando en torno a los $887-$890 en las primeras operaciones. El movimiento se produce luego de dos sesiones consecutivas de avances, donde el tipo de cambio ha rebotado desde niveles cercanos a $876 hasta aproximarse nuevamente a la zona de $890, reflejando una recuperación relevante en el corto plazo.

Este comportamiento confirma un cambio en la dinámica reciente del mercado, que venía de una fase bajista impulsada por la reapertura de Ormuz y la compresión de la prima de riesgo geopolítico. Ahora, el dólar retoma tracción, en línea con un fortalecimiento global y una mayor cautela por parte de los inversionistas. En ausencia de datos económicos locales relevantes, el tipo de cambio en Chile vuelve a estar completamente condicionado por factores externos, consolidando el patrón observado en las últimas semanas, donde los flujos globales dominan la dirección del mercado cambiario chileno.

EE.UU. resiliente y alto el fuego indefinido refuerzan al dólar

Uno de los principales catalizadores detrás del fortalecimiento del dólar es la persistencia de señales de solidez en la economía estadounidense. Los datos recientes, particularmente en consumo, han sorprendido al alza, reforzando un discurso de una economía resiliente que no requiere recortes agresivos de tasas en el corto plazo. Este escenario tiende a sostener al dólar a nivel global.

A esto se suma la decisión de Estados Unidos de extender indefinidamente el alto el fuego con Irán, lo cual es un elemento primordial en el frente geopolítico. Si bien en principio esto podría interpretarse como un factor positivo para el riesgo, el mercado lo ha leído con mayor cautela, ya que evidencia que el conflicto sigue abierto y que las negociaciones aún no logran una resolución definitiva.

En este contexto, el dólar encuentra piso tanto por fundamentos macroeconómicos como por su rol de activo refugio en un entorno donde la incertidumbre persiste, especialmente ante la falta de claridad sobre el desarrollo de las conversaciones diplomáticas.

Cobre sin dirección

En el plano local, el cobre se mantiene estable, sin registrar variaciones significativas en la jornada, lo que limita su capacidad de influir en el tipo de cambio en Chile. El metal se ha consolidado en niveles elevados tras el repunte observado en semanas anteriores, pero actualmente se encuentra en una fase de lateralización.Esta estabilidad implica que el principal soporte estructural del peso chileno no está generando presión bajista adicional sobre el dólar. En consecuencia, el tipo de cambio queda aún más expuesto a la evolución del dólar global y a los factores financieros internacionales.

Este cambio en la dinámica es fundamental, ya que confirma que el mercado está priorizando variables externas, como tasas en EE.UU. y geopolítica, por sobre fundamentos tradicionales como el precio del cobre, al menos en el corto plazo.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio de USDCLP en M15 mantiene una estructura alcista en el corto plazo tras el rebote desde la zona de 871–880, con una secuencia de máximos y mínimos crecientes que impulsó al activo hasta la región de 893–895. Sin embargo, en ese nivel aparece una reacción vendedora, evidenciada por velas con mechas superiores marcadas y un cuerpo bajista más amplio que rompe la inercia previa. Este comportamiento sugiere toma de utilidades en resistencia, mientras el precio comienza a lateralizar justo por encima de 888–889, zona que ahora actúa como soporte inmediato tras haber sido resistencia previa.

En cuanto a la lectura de detalle, las últimas velas muestran indecisión, con cuerpos pequeños y sombras en ambos extremos, lo que indica equilibrio temporal entre compradores y vendedores. El RSI se mantiene en niveles elevados pero pierde pendiente, reflejando agotamiento del impulso, mientras el MACD comienza a aplanarse, anticipando posible consolidación. En este contexto, mientras el precio respete el soporte cercano, la estructura alcista de corto plazo sigue vigente, pero la falta de continuidad en las velas impulsivas sugiere una pausa o corrección antes de intentar un nuevo movimiento direccional.