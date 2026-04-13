Dólar Hoy en Chile: sube hacia $900 ante bloqueo del Estrecho de Ormuz y mayor escalada en Medio Oriente

El dólar en Chile inicia la jornada de este 13 de abril con un claro sesgo alcista, acercándose a niveles de $900 y retomando la presión observada en episodios previos de tensión global. El movimiento se explica principalmente por el deterioro del escenario internacional, donde las monedas emergentes vuelven a debilitarse frente a un entorno de mayor aversión al riesgo, pese a que el dólar global se mantiene relativamente estable.

El principal catalizador proviene desde Medio Oriente, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el bloqueo de buques vinculados a Irán, una medida que marca un giro relevante tras el reciente alto al fuego. Esta decisión reintroduce de forma abrupta el riesgo geopolítico en los mercados, afectando directamente a activos sensibles como el peso chileno, que tiende a depreciarse en contextos de incertidumbre global. Los inversionistas han comenzado a reposicionarse hacia activos refugio, mientras que las divisas emergentes enfrentan salidas de capital y presión vendedora. Este cambio de locución, desde el optimismo de la tregua hacia una nueva escalada, explica en gran parte el rebote del tipo de cambio en la apertura, consolidando un sesgo alcista de corto plazo.

Bloqueo de Ormuz y petróleo

El anuncio de Estados Unidos sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz representa un evento de alto impacto para los mercados globales, considerando que por esta vía transita cerca del 20% del petróleo mundial. Este factor además de tener implicancias energéticas, también reconfigura las expectativas de inflación y crecimiento a nivel global. De hecho, el mercado ya ha comenzado a internalizar este shock donde los precios del petróleo han reaccionado con fuerza, superando los US$100 por barril tras el anuncio, reflejando temores de disrupciones en el suministro energético global.

Este repunte en la energía vuelve a instalar el riesgo de presiones inflacionarias persistentes, especialmente en economías desarrolladas, lo que podría condicionar las decisiones de política monetaria de bancos centrales como la Reserva Federal. Además, el deterioro del contexto geopolítico ha tenido un impacto directo en los mercados financieros, con caídas en bolsas globales y un fortalecimiento relativo del dólar frente a otras monedas. En este entorno, el tipo de cambio en Chile actúa como un reflejo amplificado de estos movimientos, dada su alta sensibilidad a impactos externos y flujos internacionales.

Cobre estable, pero bajo amenaza de un escenario global más débil

En el mercado de materias primas, el cobre ha mostrado una relativa estabilidad en la apertura, ubicándose en torno a los US$5,7 por libra en los últimos días, aunque con una tendencia marcada por alta volatilidad. Este comportamiento refleja un equilibrio frágil entre factores de soporte estructural, como restricciones en la oferta, y riesgos macroeconómicos que podrían afectar la demanda global.

El conflicto en Medio Oriente introduce un nuevo elemento de incertidumbre para el metal rojo. Si bien un alza en los precios de la energía podría tener efectos indirectos positivos en ciertos commodities, el riesgo de una desaceleración económica global tiende a pesar más en el caso del cobre, dada su fuerte correlación con el ciclo económico. En este marco, el mercado comienza a interpretar el escenario actual como un potencial shock inflacionario más que de crecimiento, lo que podría limitar el impulso del cobre en el corto plazo.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDCLP en M15 presenta una recuperación estructural desde la zona de 887.72, donde se consolidó un piso técnico tras la fase bajista previa. El movimiento alcista reciente rompe la secuencia de máximos decrecientes y logra posicionarse sobre la media móvil, que comienza a girar al alza, mientras el precio se aproxima a la resistencia intermedia en 899.11. La expansión de las bandas de Bollinger tras la compresión previa sugiere activación de volatilidad, con el precio desplazándose hacia la banda superior, lo que evidencia presión compradora en el corto plazo.

Desde el punto de vista del momentum, el RSI en 68.2 se sitúa en niveles cercanos a sobrecompra, reflejando fortaleza del impulso actual, aunque con riesgo de desaceleración en la zona de resistencia. El MACD confirma el sesgo alcista con cruce positivo y aumento del histograma, respaldando la continuidad del movimiento, pero con pendiente moderada. La estructura técnica queda contenida entre el soporte en 887.72 y la resistencia en 899.11, con una zona superior relevante en 912.31, donde previamente se generó presión vendedora.