Dólar Hoy en Chile: sube por petróleo cerca de US$95 y mayor tensión geopolítica

- El USDCLP abre al alza impulsado por el repunte del petróleo y una mayor demanda por el dólar como activo refugio en medio de las tensiones geopolíticas.
- La escalada del conflicto en Oriente Medio mantiene al Brent cerca de los US$95 por barril, reforzando la presión sobre las monedas emergentes.
- El cobre continúa cerca de máximos de cinco semanas y entrega soporte al peso chileno, aunque no logra contrarrestar completamente la fortaleza global del dólar.
- El USDCLP abre al alza impulsado por el repunte del petróleo y una mayor demanda por el dólar como activo refugio en medio de las tensiones geopolíticas.
- La escalada del conflicto en Oriente Medio mantiene al Brent cerca de los US$95 por barril, reforzando la presión sobre las monedas emergentes.
- El cobre continúa cerca de máximos de cinco semanas y entrega soporte al peso chileno, aunque no logra contrarrestar completamente la fortaleza global del dólar.
El dólar en Chile hoy inicia la jornada al alza, en un contexto internacional marcado por mayores tensiones geopolíticas y un repunte del petróleo. El USDCLP avanza mientras el Brent vuelve a acercarse a los US$95 por barril, fortaleciendo al dólar global y aumentando la presión sobre monedas emergentes.
Petróleo y geopolítica fortalecen al dólar
El principal driver de la sesión viene desde el frente externo. El repunte del petróleo ha vuelto a elevar las preocupaciones sobre inflación, costos energéticos y liquidez global, favoreciendo la demanda por dólar como activo refugio. Esta dinámica también se ha reflejado en algunas divisas asiáticas, que muestran mayor sensibilidad a las tensiones de financiamiento y al encarecimiento de la energía.
La geopolítica sigue dominando las decisiones de los inversionistas, por lo que el mercado podría mantener una postura defensiva durante la jornada. Mientras el Brent se sostenga cerca de US$95, el dólar podría conservar presión alcista frente a monedas emergentes.
Cobre cerca de máximos de cinco semanas limita la presión sobre el peso
En el ámbito local, el cobre continúa entregando soporte al peso chileno, al mantenerse cerca de los máximos registrados durante las últimas cinco semanas. Este factor ayuda a moderar parte de la presión alcista sobre el tipo de cambio, aunque no alcanza para compensar completamente el fortalecimiento global del dólar.
Análisis técnico
El USDCLP en el gráfico de M15 cotiza en $936, cercano a la resistencia inmediata ubicada en $938-$940, marcando una zona de correción. Por otro lado, el soporte relevante se ubica en torno a $930, un quiebre sostenido sobre dicho nivel podría abrir paso a un sesgo bajista y abriría paso hacia el siguiente soporte situado en $926. Por su parte, el RSI se ubica en 65 puntos, sobre la zona media y cercano a niveles de sobrecompra, reflejando la fortaleza alcista, aunque también muestra un riesgo de correción si el precio no se logra consolidar sobre la resistencia inmediata.
Fuente: xStation5
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