Dólar Hoy en México: cae por menor riesgo geopolítico y retroceso del petróleo

El peso mexicano se fortalece frente al dólar en la apertura, apoyado por una menor prima de riesgo geopolítico y por el fuerte retroceso del petróleo, con el Brent llegando a caer cerca de 7% durante la sesión. El USDMXN retrocede mientras el índice dólar pierde alrededor de 0,2%, en un contexto donde la suspensión del ataque estadounidense contra Irán redujo la demanda por activos refugio y favoreció a las monedas emergentes.

Menor tensión geopolítica favorece al peso mexicano

El principal impulso para el peso viene del frente internacional. La decisión de Estados Unidos de suspender su ataque contra Irán alivió las tensiones en Medio Oriente, moderó los precios del petróleo y redujo los rendimientos de los bonos, generando un entorno más favorable para activos de riesgo. Esta combinación debilitó al dólar a nivel global y permitió una recuperación inicial de monedas emergentes como el peso mexicano.

Aun así, el mercado sigue atento a la próxima reunión de la Reserva Federal. Aunque la menor tensión geopolítica ha reducido parte de la presión sobre el dólar, las expectativas de una política monetaria todavía restrictiva podrían limitar la apreciación del peso si los inversionistas vuelven a posicionarse por tasas altas durante más tiempo.

Balanza comercial entrega soporte adicional en México

En el panorama local, los datos de balanza comercial de México se ubicaron por encima del pronóstico, entregando una señal más favorable para la economía. Esta lectura mejora la percepción sobre el flujo externo del país y refuerza el soporte para el peso, especialmente en una jornada donde el dólar global pierde fuerza.

Análisis técnico

En técnico, el USDMXN mantiene una estructura de máximos decrecientes, consistente con una apreciación del peso mexicano. Mientras el precio se mantenga bajo la directriz bajista de corto plazo, el cruce podría avanzar hacia 16,36; una ruptura y consolidación sobre esa directriz abriría espacio para una recuperación del dólar hacia 17,64.



Fuente: xStation5