Dólar hoy: Inflación de noviembre complica el panorama de Banxico antes de la última reunión del año

La lectura inflacionaria de noviembre complicó el cuadro justo antes de la última reunión del año. El IPC avanzó 0,66% mensual y la tasa anual subió a 3,80%, mientras que la inflación subyacente repuntó a 4,43%, su nivel más alto desde marzo de 2024.

Más allá de factores puntuales —como la expiración de descuentos eléctricos y el rebote pos-Buen Fin en bienes—, el detalle revela presiones más profundas: alimentos procesados, salud y bienes durables muestran persistencia, mientras que servicios mantienen una dinámica resistente al enfriamiento de la demanda.

Esto ocurre en un entorno de crecimiento debilitado, con Banxico recién revisando a la baja su proyección de PIB 2025 a 0,3%, lo que subraya la complejidad del dilema: continuar reduciendo tasas para apuntalar la actividad, pero sin comprometer la convergencia inflacionaria al rango objetivo.

El banco puede ejecutar un recorte de 25 pb el 18 de diciembre —ya sugerido en las minutas—, pero el dato de noviembre le resta margen para insinuar continuidad en el primer trimestre y aumenta la probabilidad de una pausa prolongada.

El contexto externo: señales mixtas desde Estados Unidos

En el frente del mercado, el dato inflacionario se recibe en un contexto externo que añade ambigüedad: Los indicadores laborales de EE. UU. sorprendieron al alza, vacantes en 7,67 millones y un repunte en el empleo privado (ADP), lo que complica el mensaje que entregue la Fed esta semana. Si bien el mercado sigue asignando cerca de 87% de probabilidad a un recorte de 25 pb, crece la expectativa de un “hawkish cut”: un recorte acompañado de advertencias sobre persistencia inflacionaria y la necesidad de prudencia en 2026.

Para México, eso significa que la prima de tasas reales sigue siendo alta y atractiva, pero más sensible a cualquier percepción de que Banxico se relaja demasiado rápido. Por ahora, ese equilibrio respalda al peso: el dólar cae alrededor de 0,3%, con inversionistas favoreciendo monedas con fundamentos monetarios ortodoxos en un contexto global donde las trayectorias de inflación siguen siendo inciertas.

Análisis técnico del dólar en México hoy: tendencia bajista y riesgos de extensión

El rechazo desde 18,2898 volvió a activar la pendiente bajista del canal descendente, empujando al par hacia la zona de soporte inmediata en 18,1990, que fue perforada en la última caída.

El movimiento acelerado encontró un freno intradía cerca de 18,18, alineado con la base dinámica del canal. Mientras el precio se mantenga bajo la directriz superior y por debajo de la media de 200 períodos, el sesgo sigue bajista, con riesgo de extensión hacia 18,1525 y eventualmente 18,0768. El RSI en niveles deprimidos advierte, sin embargo, que pueden darse rebotes técnicos de corta duración antes de retomar tendencia.

Fuente: xStation5.

