Dólar Hoy México: Banxico pone fin al ciclo de recortes y el peso mexicano vuelve a acercarse a máximos de dos años

El peso mexicano (USDMXN) terminó la semana como una de las divisas emergentes con mejor desempeño, impulsado por un factor que en condiciones normales no fortalece una moneda: un recorte de tasas. La decisión de Banxico el jueves de reducir la tasa de referencia en 25 puntos base a 6.50% habría sido negativa para el peso en otro contexto, pero el banco central acompañó el movimiento con una señal clara de que el ciclo de recortes ha concluido. Ese mensaje de pausa indefinida es lo que mantuvo activo el carry trade del peso y lo que explica que el USD/MXN cotice hoy cerca de sus niveles más bajos en dos años.

La decisión de Banxico

La Junta de Gobierno del Banco de México votó 3 a 2 a favor del recorte, con dos miembros prefiriendo mantener la tasa sin cambios. La división refleja la tensión real que enfrenta el banco central, una vez que la economía mexicana se contrajo 0.8% en el T1 2026, más de lo esperado, lo que genera mayor holgura económica y reduce las presiones de inflación por demanda. Al mismo tiempo, los precios de energía elevados por el conflicto en Medio Oriente presionan al alza el componente no subyacente del IPC, que ya había llevado a revisiones al alza en las proyecciones de corto plazo de la propia institución.

La inflación general bajó de 4.63% a 4.45% entre mediados de marzo y abril, y la subyacente cayó de 4.46% a 4.26%, su nivel más bajo en ocho meses. Con esas señales de desinflación gradual y la desaceleración económica como argumentos, la mayoría de la Junta optó por ejecutar lo que la gobernadora Victoria Rodríguez había anunciado como el último ajuste del ciclo en su comparecencia ante el Senado. Banxico señaló que mantener la tasa en 6.50% será probablemente lo apropiado de cara a los próximos meses, ante la incertidumbre geopolítica y de comercio internacional. Esa perspectiva de tasa estable es precisamente lo que sostiene el diferencial de tasas con EE.UU. y hace atractivo el peso para el carry trade.

El NFP y la Fed

El dato de empleo de EE.UU. de abril publicado este viernes añadió una capa adicional de complejidad al panorama. Los nóminas no agrícolas crecieron en 115.000, superando ampliamente el consenso de 62.000, con el desempleo estable en 4.3%. Es el segundo mes consecutivo de ganancias, el primero en cerca de un año en que eso ocurre, la economía sigue resiliente a pesar del shock energético causado por el conflicto con Irán, lo que reduce la urgencia de recortes de tasas. Trump indicó que el ceasefire con Irán se mantiene pese a nuevos enfrentamientos, aunque Irán aún no ha respondido formalmente a la propuesta de reabrir el Estrecho de Ormuz.

Un dólar respaldado por datos económicos sólidos y una Fed en pausa debería presionar al peso, pero el señalamiento de fin de ciclo de Banxico compensa ese efecto al mantener el diferencial de tasas en niveles atractivos. El resultado neto es una divisa que se mantiene cerca de mínimos de dos años del USD/MXN pese al entorno de mayor incertidumbre global.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico de 15 minutos muestra al par consolidando en la zona de 17.2038, probando por tercera vez el soporte clave de 17.1962, nivel que ha resistido en cada intento de ruptura durante la semana. La SMA(50) y la SMA(200) actúan como resistencias dinámicas por encima del precio actual, con el par cotizando por debajo de ambas. El RSI está en zona moderadamente bajista sin llegar a sobreventa, y el MACD negativo muestra convergencia hacia la línea de señal, lo que podría anticipar una estabilización o rebote técnico de corto plazo.

El soporte en 17.1962, testado y sostenido, y la resistencia en 17.3193, donde el precio fue rechazado en el intento de recuperación del jueves. Para que el USD/MXN recupere sesgo alcista en el intradía necesita superar 17.2295-17.2445 donde confluyen ambas SMAs. A la baja, una ruptura sostenida de 17.1962 abriría camino hacia el Fibonacci 61.8% en 17.091, nivel no testado desde hace meses.

Fuente: xStation5.