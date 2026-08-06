Dólar hoy México: dólar estable antes de pausa de Banxico y datos laborales de EE. UU.

El tipo de cambio (USDMXN) se mantiene estable en torno a 17.2273 mientras el mercado aguarda la decisión de Banxico de las 3:00 p. m. (GMT -4), para la cual el consenso no anticipa movimiento, y a continuación las nóminas no agrícolas estadounidenses del viernes. Esa quietud tiene lógica, porque ninguno de los dos eventos promete sorpresa en el primer caso y ambos podrían resultar decisivos en conjunto para el diferencial que sostiene al peso.

Una pausa anunciada que el mercado ya tiene incorporada

En su reunión de junio, Banxico mantuvo el nivel de referencia y señaló explícitamente que resultaría apropiado conservarlo, un lenguaje que el mercado interpretó como el cierre formal del ciclo de recortes iniciado en marzo de 2024.

Los datos que acompañan esa decisión ofrecen un panorama mixto, ya que la inflación general cayó de 4.45% en abril a 3.55% en la primera quincena de junio, mientras la subyacente descendió de forma más moderada, desde 4.26% hasta 4.12%. El emisor ajustó a la baja su pronóstico de inflación general para el segundo trimestre por un mejor desempeño de los precios no subyacentes, pero elevó ligeramente su proyección de subyacente hacia el cierre de 2026 y mantuvo la convergencia hacia la meta de 3% para el segundo trimestre de 2027.

El balance de riesgos explica la cautela, dado que la Junta identificó presiones al alza provenientes de disrupciones comerciales, tensiones geopolíticas, persistencia de la inflación subyacente, choques climáticos y una eventual depreciación del peso, un conjunto que justifica mantener la postura incluso con la inflación general dentro del rango objetivo.

El diferencial sigue haciendo el trabajo pesado

Mientras la política monetaria local permanece inmóvil, lo que sostiene al peso mexicano es la brecha frente a Estados Unidos. Con Banxico en 6.50% y la Fed en un rango de 3.50%-3.75%, el diferencial se ubica entre 275 y 300 puntos base, un margen que ha resistido incluso los episodios de mayor aversión al riesgo. El componente comercial refuerza esa posición. Los nuevos aranceles estadounidenses sobre importaciones de cerca de sesenta economías dejaron exentos los bienes que cumplen con las reglas de origen del T-MEC, lo que preserva el acceso preferencial mexicano al mercado estadounidense. A ello se sumó un superávit comercial que se amplió a US$4.090 millones en junio desde US$510 millones un año antes, muy por encima del pronóstico de US$2.280 millones.

El riesgo, no obstante, sigue siendo externo y se define mañana. Los mercados equilibran hoy el optimismo por Medio Oriente, luego de que Irán informara un acuerdo con Omán sobre una ruta de navegación propuesta a través del Estrecho de Ormuz, con la cautela previa a las nóminas no agrícolas. Un dato de empleo más fuerte de lo esperado reforzaría las expectativas de nuevas alzas de la Fed y estrecharía la ventaja de rendimiento del peso, mientras que una lectura débil llevaría al mercado a recortar sus apuestas de endurecimiento.

Análisis técnico del dólar en México

En gráfico de 15 minutos, el USD/MXN cotiza en 17.2273 tras rebotar desde 17.199, nivel correspondiente a la extensión de 200% que actuó como soporte, y recuperar la banda media de Bollinger en 17.2263. La resistencia inmediata aparece en la banda superior de 17.2557, muy próxima a la referencia de 17.253, franja que ha contenido los intentos de alza durante las últimas sesiones.

Una superación sostenida de esa zona abriría paso hacia 17.34. Hacia abajo, la pérdida de 17.199 dejaría expuesto el nivel de 17.113. El RSI en 48.1 se ubica en terreno neutral, mientras que un ADX cercano a 24 con ambos direccionales prácticamente empatados confirma la ausencia de tendencia definida, lectura coherente con un mercado que aguarda la decisión de la tarde antes de tomar posición.

Fuente: xStation5.