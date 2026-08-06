📉 El gas natural se desploma tras el aumento de los inventarios de la EIA en Estados Unidos

Los inventarios de gas natural en Estados Unidos, según la Administración de Información Energética (EIA), aumentaron en 33.000 millones de pies cúbicos (bcf), frente a las expectativas del mercado de 30.000 millones de pies cúbicos y la lectura anterior de 28.000 millones.

Los inventarios de gas natural de Estados Unidos aumentaron en 33.000 millones de pies cúbicos (bcf) en el último informe de la EIA, frente a una expectativa del mercado de 30.000 millones y un incremento anterior de 28.000 millones.

En términos interanuales, los inventarios fueron 12.000 millones de pies cúbicos inferiores. Al mismo tiempo, los niveles de almacenamiento se mantuvieron 195.000 millones de pies cúbicos por encima del promedio de cinco años, de 2,922 billones de pies cúbicos, mientras que el volumen total de gas disponible permaneció dentro del rango histórico de los últimos cinco años.

De cara al futuro, la disminución de la demanda de refrigeración y el aumento esperado de la oferta de gas natural procedente de la cuenca Pérmica apuntan a unos fundamentos de mercado más débiles hacia el final del verano.

Por otro lado, los próximos cinco días podrían traer el último aumento significativo a nivel nacional de la demanda de gas natural relacionada con la refrigeración durante esta temporada, mientras persisten las altas temperaturas.

Gráfico del gas natural (marco temporal D1)