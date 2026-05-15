Dólar Hoy México: dólar sube fuerte con el petróleo disparado y alza de tasas en el horizonte

El peso mexicano cierra la semana cediendo terreno en una sesión sin datos económicos domésticos, con el USD/MXN subiendo cerca de 0.8% hacia los 17.35 pesos. El petróleo WTI supera los 104 dólares por barril con una ganancia semanal superior al 9%, el bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cotiza por encima del 4.5% por primera vez en un año, y los mercados descartaron por completo cualquier recorte de la Fed en 2026 mientras algunos operadores comienzan a incorporar la probabilidad de un alza en diciembre.

Esa combinación de presión energética global, tasas reales más altas en EE.UU. y un dólar que acumula más de 1% de ganancia semanal frente a las divisas emergentes pesa sobre el peso incluso en un día sin noticias locales relevantes.

Petróleo y política monetaria

El Estrecho de Ormuz sigue efectivamente cerrado, con tráfico de embarcaciones en niveles mínimos desde el inicio del conflicto. Trump entregó mensajes contradictorios durante la jornada, primero declaró que EE.UU. no necesita que el estrecho esté abierto y horas después, junto al presidente Xi en Pekín, afirmó que "queremos los estrechos abiertos", esa ambigüedad no calma al mercado de materias primas. La Agencia Internacional de Energía advirtió esta semana que el mercado petrolero podría permanecer con severa suboferta hasta octubre incluso si el conflicto termina en junio, dado que los inventarios siguen contrayéndose y el flujo de crudo iraní a los mercados globales sigue interrumpido.

FMI - Estrecho de Ormuz - Escalas de tránsito diarias y volumen de comercio en tránsito. Fuente: MacroMicro.

El impacto de ese shock energético se vio claramente en los datos de la semana, el IPP de abril mostró la mayor aceleración de la inflación mayorista desde 2022 y el IPC de abril subió 3.8% interanual, su mayor nivel desde 2023, con el subyacente en 2.8%. Las ventas minoristas resistieron a 0.5% en abril pero en términos nominales, lo que implica que parte de ese número refleja precios más altos y no mayor volumen. Con ese cuadro, los mercados cerraron completamente la posibilidad de recortes de la Fed y comenzaron a valorar la probabilidad de un alza. El bono a 10 años en 4.5% refleja esa revalorización del riesgo de tasas, y un entorno de tasas más altas en EE.UU. reduce el diferencial neto que hace atractivo el carry del peso mexicano.

T-MEC y la vulnerabilidad negociadora de México

En el frente doméstico, dos voces relevantes establecieron el tono de la semana en materia comercial. La presidenta Sheinbaum reiteró que no hay prisa en la revisión del T-MEC y subrayó que su gobierno busca que el calendario electoral de EE.UU. y México no influya en las negociaciones, apostando por "una visión de largo plazo de las tres economías." Funcionarios mexicanos mantuvieron reuniones en Washington el miércoles y el secretario Ebrard visitó Canadá la semana anterior.

El exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo admitió, ante el Congreso de la Onexpo, que México llega a la revisión en una posición de mayor vulnerabilidad frente a Estados Unidos que en negociaciones anteriores. El elemento nuevo que explica esa vulnerabilidad es la incapacidad de separar la agenda comercial de la agenda de seguridad y narcotráfico: "Hoy eso es imposible. Hoy eso se acabó", señaló. Guajardo descarta un cierre del proceso en 2026 y lo proyecta hacia 2027, y sobre la posibilidad de revisiones anuales advertida por Ebrard, señaló que deben ser mejoras de implementación y no renegociaciones sustantivas, para no destruir la predictibilidad que da valor al acuerdo.

Para el mercado cambiario, el T-MEC es un factor de mediano plazo más que de sesión. Pero la acumulación de señales, sin cierre previsible, con seguridad mezclada en la agenda y una primera ronda de negociación oficial aún sin fecha, mantiene una prima de incertidumbre estructural que limita la apreciación del peso en los momentos de mayor apetito por riesgo global.

Análisis técnico del USD/MXN

El gráfico de 15 minutos muestra al USD/MXN en 17.3471, dentro de una corrección desde el máximo de la sesión en torno a 17.3992. Los niveles de Fibonacci trazados desde el mínimo de 17.1621 hasta ese máximo ubican el precio actual en el retroceso del 23.6% en 17.3432, primer soporte técnico relevante.

El RSI está en zona neutral con una divergencia bajista visible en el gráfico, con la línea de tendencia del oscilador descendente mientras el precio aún busca soporte, señal de que el momentum alcista de corto plazo se agota. La SMA(50) actúa como soporte dinámico inmediato y la SMA(200) como referencia de más largo plazo. Resistencia relevante en 17.4243 y 17.4535. En el escenario de profundización del retroceso, los niveles Fibonacci del 38.2% en 17.3086 y 50.0% en 17.2806 son las referencias clave antes del soporte del 61.8% en 17.2526.

Fuente: xStation5.