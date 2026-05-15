Boeing cae 3% tras pedido chino de 200 aviones anunciado por Trump

Boeing (BA.US) protagoniza uno de los movimientos más contraintuitivos de la semana, la acción cae cerca de 3% después de que Trump anunciara un pedido chino de 200 aviones, en lo que podría ser el primer acuerdo importante entre la compañía y las aerolíneas chinas en casi una década. La explicación no es que el pedido sea malo, es que el mercado esperaba el doble.

Fuentes consultadas por Reuters antes del summit con Xi Jinping manejaban la cifra de aproximadamente 500 aviones, más una posible extensión en widebodies. Llegar a 200 unidades, en un anuncio sin detalles sobre modelo, aerolínea, cronograma ni precio, y sin confirmación oficial del lado chino, fue interpretado por los inversores como una decepción relativa frente a lo que ya estaban descontando.

El pedido, los detalles que faltan y el historial

Trump anunció el jueves en una entrevista con Fox News que Xi le había confirmado el pedido de 200 aviones grandes, y el viernes actualizó la cifra señalando que el acuerdo "incluye aproximadamente 200 aviones y una promesa de hasta 750 si lo hacen bien", con motores de GE Aerospace (GE.US). El CEO de Boeing (BA.US), Kelly Ortberg, y el CEO de GE Aerospace, Larry Culp, ambos forman parte de la delegación de ejecutivos que acompañó a Trump a Pekín.

Los pedidos de Boeing por parte de aerolíneas chinas. Fuente: Boeing, Reuters.

Si el pedido escala hasta las 750 unidades, superaría el acuerdo de IndiGo por 500 Airbus como el mayor en la historia de la aviación comercial. China necesita ordenar aproximadamente 1.000 aviones ahora para mantener el crecimiento de su mercado, y las proyecciones de Boeing y Airbus indican que el país requerirá al menos 9.000 aeronaves nuevas para 2045.

El problema que el mercado no pasa por alto es que China no ha hecho ningún anuncio oficial, la portavocía del Ministerio de Relaciones Exteriores ofreció un balance general del summit sin mencionar el acuerdo de aviones. Eso activa la memoria institucional de Wall Street, porque en la visita de Trump a Pekín en noviembre de 2017, China acordó 300 Boeing jets y en enero 2020 llegó otro acuerdo de grandes compras que semanas después quedó suspendido por el COVID. En total, desde 2017, Boeing ha recibido un promedio de apenas 6 pedidos anuales de aerolíneas chinas, frente a los 127 anuales del periodo 2005-2017. Los analistas describen este patrón como una herramienta diplomática, China anuncia en cumbres lo que el clima político requiere, no necesariamente lo que contractualmente está firmado.

Por qué el mercado no celebra

La caída de la acción no responde a que el acuerdo sea malo sino a tres factores simultáneos. El primero es el gap entre expectativa y realidad de 200 aviones frente a los 500 que circulaban como escenario base, el segundo es la falta de detalles, sin modelo confirmado (737 MAX, 787 o una combinación), sin aerolínea destinataria identificada y sin cronograma de entrega, el pedido no genera backlog verificable ni visibilidad de flujo de caja. El tercero es el historial de estos anuncios summit, que el mercado descuenta con un factor de credibilidad considerablemente menor al de un pedido comercial convencional.

Adicionalmente, Boeing enfrenta sus propios obstáculos de ejecución, problemas en el cableado de algunos 737 MAX generaron retrasos en entregas en el Q1 de 2026, aunque la compañía mantuvo sus objetivos anuales. El P/E GAAP de 91.83 veces TTM refleja que los inversores están pagando por la recuperación esperada, no por el presente, y cualquier señal de que ese proceso se prolonga comprime el múltiplo.

El lado positivo existe, una vez que si el pedido se confirma con detalles en las próximas semanas y alcanza las 500-750 unidades, sería un punto de inflexión en la narrativa de Boeing en China que llevaría años sin pedidos de escala. El CEO Ortberg está trabajando sobre un backlog real y una demanda de fondo que no está en cuestión, el debate del mercado es si Boeing puede entregar los aviones con la frecuencia que la tesis de recuperación requiere. El máximo del apalancamiento operativo que generaría el mayor margen está proyectado para 2027-2028.

Fuente: xStation5.