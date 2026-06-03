Dólar Hoy México: el peso mexicano cede por ADP sólido y nueva amenaza arancelaria de EE.UU.

El peso mexicano (USDMXN) inició junio con un leve retroceso frente al dólar después de que los datos del mercado laboral estadounidense reforzaron la narrativa de una Fed más restrictiva de lo que el mercado descontaba hace apenas una semana. El USD/MXN cotiza en 17.3254 con una suba de 0.1%, mientras los mercados de tasas ajustan al alza las expectativas de política monetaria y el contexto geopolítico de Medio Oriente añade presión inflacionaria. Hoy no hay datos económicos locales de relevancia, de modo que el tipo de cambio opera en modo reactivo frente a los eventos externos.

El ADP y la nueva calibración de la Fed dominan la jornada

El catalizador directo de la sesión fue el reporte ADP de mayo, que mostró la creación de 122.000 empleos privados en EE.UU., por encima de las expectativas del mercado y en el nivel más alto desde enero de 2025. La lectura se sumó a los datos JOLTS publicados a comienzos de semana, que mostraron que las vacantes de empleo en abril escalaron al nivel más alto desde noviembre de 2024. En conjunto, ambos reportes dibujan un mercado laboral con impulso genuino, lo que reduce el margen de maniobra de la Fed para relajar su postura.

La reacción en las tasas fue inmediata y la probabilidad de un alza de 25 puntos base de la Fed antes de fin de año escala ahora al 85%, frente al 60% registrado hace una semana. El dólar también encontró soporte en los precios del petróleo, que suben por tercera sesión consecutiva ante la persistencia de las tensiones en Medio Oriente, lo que reaviva los temores inflacionarios. El siguiente dato clave para calibrar esta expectativa es el NFP del viernes, cuyo resultado definirá si el impulso se sostiene o cede.

T-MEC, Sección 301 y el diferencial de tasas como marco de mediano plazo

La sesión del peso mexicano tiene un segundo frente además del mercado laboral de EE.UU.: en las primeras horas de este miércoles, la USTR publicó su propuesta de aranceles del 10% sobre importaciones de México y Canadá bajo la Sección 301, dentro del mismo paquete que cubre a 60 economías. La Secretaría de Economía calificó la medida de propuesta y no de decisión definitiva, y confirmó que usará el período de consulta de 45 días para presentar argumentos antes de las audiencias del 7 de julio. El peso absorbió la noticia con un retroceso moderado, en parte porque el universo de la consulta deja margen de negociación, y en parte porque México busca encuadrar la discusión dentro del proceso de revisión del T-MEC.

En ese frente, México y Canadá enviaron el 1 de junio sus cartas formales pidiendo extender el acuerdo 16 años adicionales; EE.UU. deberá pronunciarse antes del 1 de julio. La combinación de aranceles propuestos y revisión activa del tratado convierte las próximas semanas en un período de sensibilidad elevada para el tipo de cambio.

Banxico mantiene la tasa en 6.50%, lo que preserva un diferencial de aproximadamente 2.75 puntos porcentuales frente al rango de la Fed y sostiene la demanda por activos de carry trade en pesos. No hay datos económicos de México hoy y el próximo catalizador clave es el NFP del viernes.

Análisis técnico

El gráfico M15 muestra al USD/MXN en 17.3254, con la SMA50 y la SMA200 cotizando ambas por debajo del precio actual y en trayectoria ascendente, confirmando sesgo alcista para el dólar en el corto plazo. El RSI se ubica en zona neutral alta, con margen para continuar la subida sin activar señales de sobrecompra inmediata, además, el ADX confirma una tendencia alcista de intensidad moderada para el par.

El gráfico muestra además una directriz ascendente delimitada por dos líneas de tendencia azules punteadas, el precio cotiza en la zona media del canal y se desplaza con oscilaciones ordenadas dentro de su estructura. Las resistencias escalonadas en rojo se ubican en 17.3993 como primer obstáculo y 17.4378 como máximo reciente del canal, mientras el soporte inmediato está en 17.2619 y el soporte profundo en 17.1619. El sesgo técnico es alcista para el dólar mientras el precio se mantenga sobre las SMAs y dentro del canal, un cierre por encima de 17.3993 habilitaría el camino hacia el techo visible en 17.4378, mientras una pérdida del soporte en 17.2619 invalidaría la estructura ascendente y abriría el camino hacia 17.1619.

Fuente: xStation5.