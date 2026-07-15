PayPal se dispara por oferta de US$53.000 millones de Stripe y Advent

- PayPal subió con fuerza tras reportarse una oferta conjunta de Stripe y Advent International por más de US$ 53.000 millones.
- La propuesta sería de US$ 60,50 por acción, una prima cercana al 28% frente al cierre previo, aunque todavía muy por debajo de los máximos de 2021.
- El mercado celebra la posibilidad de una venta, pero la operación aún no está cerrada y refleja la presión competitiva que enfrenta PayPal en pagos digitales.
- PayPal subió con fuerza tras reportarse una oferta conjunta de Stripe y Advent International por más de US$ 53.000 millones.
- La propuesta sería de US$ 60,50 por acción, una prima cercana al 28% frente al cierre previo, aunque todavía muy por debajo de los máximos de 2021.
- El mercado celebra la posibilidad de una venta, pero la operación aún no está cerrada y refleja la presión competitiva que enfrenta PayPal en pagos digitales.
Las acciones de PayPal (PYPL.US) se dispararon este miércoles después de que Reuters informara que Stripe y la firma de capital privado Advent International presentaron una oferta conjunta para comprar la compañía por más de US$ 53.000 millones. La propuesta sería de US$ 60,50 por acción, respaldada por cerca de US$ 50.000 millones en financiamiento bancario comprometido, y representaría una prima aproximada de 28% frente al cierre del martes. PayPal, Stripe y Advent declinaron hacer comentarios sobre la información.
El papel de PayPal llegó a subir más de 17% en la sesión, ubicándose entre los mayores avances del S&P 500. De confirmarse, sería uno de los movimientos más fuertes en la historia bursátil reciente de la compañía, aunque el rally debe leerse con cautela. El salto no responde a una mejora repentina del negocio, sino a la expectativa de que un comprador estratégico esté dispuesto a pagar una prima por el control de una plataforma que el mercado venía castigando con dureza.
Por qué Stripe y Advent mirarían a PayPal
El atractivo de PayPal está en su escala, porque aunque la compañía ha perdido brillo frente a nuevos competidores, sigue siendo una de las marcas más reconocidas en pagos digitales, con una base global de usuarios, presencia en comercio electrónico y activos relevantes como Venmo. Para Stripe, una eventual compra permitiría sumar una plataforma de consumo masivo a un negocio más enfocado en comercios, desarrolladores y procesamiento de pagos para empresas. Para Advent, el ángulo sería distinto, con una oportunidad de reestructuración, eficiencia y eventual captura de valor si el negocio logra estabilizar márgenes y crecimiento.
El contexto ayuda a explicar por qué PayPal aparece como objetivo, dado que la compañía fue una de las pioneras de los pagos digitales, pero ha perdido momentum frente a alternativas como Apple Pay, Google Pay, Stripe, Block, Affirm y Klarna. Las acciones venían con una caída de 18% en el año y de 35% en doce meses antes del rebote, mientras que el precio seguía muy lejos del máximo histórico alcanzado en 2021.
El precio de la oferta abre debate
Aunque el mercado reaccionó positivamente, la propuesta no necesariamente resuelve la discusión sobre valoración. El precio de US$ 60,50 implica una prima relevante frente al cierre previo, pero PayPal llegó a cotizar por encima de US$ 300 en julio de 2021. Sin embargo, aun con el repunte, la acción seguía alrededor de 82% por debajo de ese máximo.
Ese contraste explica por qué algunos inversionistas podrían considerar la oferta como insuficiente, por ejemplo, Michael Burry, accionista de PayPal, afirmó que el precio le parece demasiado bajo y que una propuesta exitosa debería estar bastante por encima de ese nivel para reflejar una prima de control adecuada.
La nueva administración sigue bajo presión
La posible oferta llega en un momento delicado para PayPal. En febrero, la compañía anunció el nombramiento de Enrique Lores como presidente y CEO, efectivo desde el 1 de marzo de 2026, en reemplazo de Alex Chriss. Ese cambio ya mostraba que el directorio buscaba acelerar la transformación del negocio tras varios trimestres de presión competitiva y dudas sobre la ejecución.
El problema de fondo es que PayPal necesita demostrar que puede volver a crecer de forma rentable en un mercado mucho más competitivo. La empresa conserva escala, marca y una posición relevante en pagos, pero el mercado exige más claridad sobre monetización, costos, retención de usuarios y diferenciación frente a billeteras digitales integradas en los ecosistemas de Apple y Google.
Qué puede pasar ahora con las acciones de PayPal
El próximo catalizador será la respuesta de PayPal, porque si la compañía rechaza la oferta, el mercado podría empezar a especular con una propuesta más alta o con otros compradores, pero si acepta negociar, la acción podría acercarse más al precio propuesto, aunque el descuento dependerá del riesgo regulatorio, financiamiento y cierre de la operación.
Por ahora, el alza de PayPal refleja que el mercado ve más valor en una venta que en una recuperación independiente lenta. La oferta de Stripe y Advent no garantiza un acuerdo, pero cambia el punto de partida para la acción. Desde ahora, los inversionistas no mirarán solo los resultados operativos de PayPal, también evaluarán si la empresa puede extraer una mejor valoración en una negociación estratégica.
Las acciones de PayPal suben cerca de +17% durante la jornada de hoy. Fuente: xStation5.
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