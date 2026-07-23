Dólar hoy México: Fed y petróleo eclipsan la sorpresa positiva de inflación en México

México publicó esta mañana una inflación quincenal que sorprendió a la baja y una actividad económica que cumplió con el consenso, y aun así la divisa pierde 0.7% frente al dólar (USDMXN), con el tipo de cambio avanzando hasta la zona de 17.52. El movimiento no se explica por nada que haya ocurrido en el país, se explica por el petróleo, por Medio Oriente y, sobre todo, por una Fed que el mercado empieza a ver subiendo tasas en cuestión de semanas. Es la diferencia entre lo que un país controla y lo que le llega de afuera.

La Fed reescribe el escenario en 24 horas

El giro en las expectativas de política monetaria estadounidense fue abrupto. La probabilidad implícita de un alza de tasas en la reunión de septiembre trepó por encima de 78%, cuando un día antes se ubicaba en 61%, y el mercado ya asigna más de 33% a un movimiento tan pronto como la próxima semana. Ese reprecio, comprimido en apenas una sesión, es el que está detrás del fortalecimiento generalizado del dólar.

Las hostilidades en Medio Oriente siguen escalando sin señales de resolución cercana, y el petróleo acumula un alza cercana a 31% sobre los niveles previos al conflicto registrados a comienzos de este mes. Hasta ahora las presiones inflacionarias en Estados Unidos se han mantenido relativamente contenidas, pero el salto reciente en los precios de la energía reactivó el temor de que ese costo se traslade a la inflación general y obligue a la Reserva Federal a endurecer su postura.

Con Banxico en 6.50% tras cerrar su ciclo de recortes y la Fed en un rango de 3.50% a 3.75%, el diferencial de tasas ronda los 275 puntos base. Ese margen ha sido el sostén del carry trade que mantuvo a la divisa fuerte durante meses. Cada punto de probabilidad que el mercado añade a un alza en Estados Unidos comprime ese diferencial en el margen y reduce el atractivo de mantener posiciones en pesos, especialmente cuando la tensión geopolítica empuja además hacia activos refugio.

Datos locales sólidos que hoy no pesan

La inflación de la primera quincena de julio se ubicó en 3.1% anual, por debajo del 3.12% esperado y una desaceleración marcada frente al 3.55% de la lectura previa. La subyacente cedió a 3.95% desde 4.12%, ingresando por primera vez en meses al rango inferior del objetivo de Banxico. En condiciones normales, una moderación de este calibre sería una noticia favorable para la divisa, al reforzar la credibilidad del banco central y consolidar la tasa real positiva.

La actividad económica ofreció un cuadro más mixto, el indicador creció 1.1% interanual en mayo, en línea con el consenso, aunque desacelerando desde el 2.6% revisado al alza de abril. La composición interna revela el problema estructural: mientras el sector primario se expandió 7.6% y el terciario avanzó 1.7% impulsado por el comercio mayorista, el sector secundario se contrajo 0.7% con caídas en manufactura de 1.5%, en electricidad de 0.9% y en construcción de 0.3%. En términos mensuales, la actividad retrocedió 0.3%.

Ese debilitamiento industrial no es trivial en un año en que el PIB del primer trimestre ya mostró una contracción de 0.8% y las negociaciones del T-MEC siguen sin un cierre rápido a la vista. Pero hoy ninguno de esos elementos, ni los positivos ni los negativos, determinó el precio. La sesión se resolvió en Washington y en el mercado de crudo, no en Ciudad de México, y esa asimetría es la que conviene tener presente en las próximas semanas.

Análisis técnico del dólar en México

Fuente: xStation5.

El gráfico M15 muestra al USD/MXN en 17.5209, operando por encima de sus dos medias móviles de corto plazo, la SMA de 50 periodos en 17.4300 y la SMA de 200 en 17.4090, ambas actuando ahora como soporte dinámico tras el cruce alcista registrado en la jornada. El RSI se ubica justo en el umbral de la zona de sobrecompra, lo que sugiere que el impulso está maduro y expuesto a una corrección de corto plazo.

La resistencia inmediata se sitúa en 17.5491, coincidente con el techo del rango lateral que el par construyó a mediados de mes, y por encima aparece 17.5764 como siguiente objetivo. Del lado bajista, el soporte inmediato está en 17.5026, seguido de 17.4850 y, más abajo, de la confluencia de medias móviles en torno a 17.4300 y del nivel de 17.4360. Una pérdida de esa zona abriría el camino hacia 17.3910 y 17.3764, el piso del rango reciente. El sesgo técnico de corto plazo es alcista mientras el par se mantenga sobre las medias móviles, con la advertencia de que el RSI en 69.9 limita el margen para una extensión inmediata sin una pausa previa.